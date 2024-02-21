Apple Sports - это реальность: приложение для любителей спорта от Apple появилось.

Это была неделя анонсов от Apple. Вчера компания объявила о том, что Apple Music Replay станет ежемесячной услугой, а сегодня она запустила новое собственное приложение: Apple Sports. Как следует из названия, это приложение посвящено спорту, в нем можно смотреть прямые трансляции различных лиг по всему миру, включая испанскую Ла Лигу.

Apple Sports - это приложение, в котором вы можете следить за спортивными результатами в различных дисциплинах, будь то футбол, бейсбол или NBA. Это новое бесплатное нативное приложение, которое уже можно загрузить через App Store в США, Великобритании и Канаде. Однако все указывает на то, что это приложение будет запущено на международном уровне.

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В Apple Sports вы можете следить за своими любимыми командами и лигами, настраивать счет, который вы видите на главном экране приложения, а также просматривать предстоящие матчи в календаре.

Apple Sports также предлагает статистику команд, составы, игровую информацию, ставки в режиме реального времени и многое другое - все в одном месте. Приложение содержит горячие ссылки, благодаря которым пользователи могут легко смотреть матчи в прямом эфире через приложение Apple TV или подключенные приложения для потокового вещания.

Несмотря на то, что пока приложение запущено только в США, Великобритании и Канаде, возможно, в скором времени оно будет распространено и в других странах, поскольку доступно на английском, испанском и французском языках.