Компании Huawei удалось стать номером один на рынке складных смартфонов в своей родной стране - Китае. Huawei Mate X5 привлекает большое внимание.

Вес китайских брендов на рынке складных смартфонов ощущается с каждым кварталом все больше и больше. По данным IDC, в 2023 году китайский рынок складных мобильных телефонов вырос на 114,5 % в годовом исчислении. Только за четвертый квартал поставки составили 2,771 млн устройств. Росту способствовали новые продукты от Huawei, Oppo и Honor. Huawei удалось занять первое место на китайском рынке складных телефонов.

Китайский рынок складных мобильных телефонов вырос более чем на 100 % в годовом исчислении за последние четыре года, с тех пор как в 2019 году было выпущено первое устройство. В ближайшие годы продажи будут продолжать расти по мере дальнейшего развития рынка.

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Доля складных телефонов по цене свыше 1000 долларов сократилась с 81 до 66,5 %. Это связано с ростом числа доступных складных устройств в сегменте $400-600. Однако китайские потребители отдают предпочтение горизонтальным раскладушкам в стиле "книжка", а не более дешевым вертикальным раскладушкам "ракушка". Этот продукт очень популярен среди состоятельных бизнесменов. Для таких потребителей цена не является проблемой. Поэтому они предпочитают горизонтальные раскладушки, которые предлагают максимум функций в складном телефоне.

Если говорить о брендах, то Huawei лидирует на рынке с долей 37,4 %. Модель Mate X5 продолжает пользоваться высоким спросом с момента выхода на рынок. Но даже Huawei с трудом справляется со спросом.

Samsung, крупнейший мировой игрок, занимает четвертое место с долей 11 %. На втором, третьем и пятом местах расположились Oppo (18,3 %), Honor (17,7 %) и Vivo (9,7 %). OPPO Find N3 Flip стал самым популярным раскладывающимся устройством. Наконец, Xiaomi заняла шестое место с долей 4,6 %, а Lenovo, занявшая седьмое место, - всего 1,4 %.

С другой стороны, согласно сообщению в Webtekno, Huawei планирует выпустить новое 10-дюймовое устройство с тройным раскладыванием. Такой шаг Huawei может привести к уходу с рынка двух других китайских производителей.