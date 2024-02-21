Новые ноутбуки Acer сочетают в себе легкий вес и высокую производительность.

Во вторник Acer показала два ноутбука собранные на базе новых процессоров AMD Ryzen серии 8040, которые сочетают высокую производительность в тонком и легком корпусе. Swift Edge 16 и Swift Go 14 имеют много общего, хотя первый представляет собой 16-дюймовый ноутбук, ориентированный на широкую аудиторию, а второй - 14-дюймовую высокопроизводительную машину, предназначенную для требовательных пользователей с ограниченным бюджетом.

Процессоры AMD Ryzen 8040 серии "Hawk Point", основанные на микроархитектуре Zen 4 и оснащенные встроенной графикой Radeon на базе RDNA 3, а также нейронными процессорами Ryzen AI, являются одним из основных преимуществ новых ноутбуков. Кроме того, устройства поставляются под управлением Windows 11 Home с ИИ-помощником Copilot, а также фирменных функций Acer PurifiedVoice, Acer PurfiedView и нового фоторедактора Acer LiveArt.

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Ноутбук Acer Swift Edge 16 оснащен 16-дюймовым OLED-монитором с разрешением 3200 x 2000, частотой обновления 120 Гц и значком DisplayHDR True Black 500, который указывает на пиковую яркость 500 нит в режиме HDR. Для 16-дюймового ноутбука устройство довольно тонкое (его высота по оси z составляет всего 12,95 мм) и легкое (1,23 кг). Чтобы сделать мобильный ПК компактным и легким, Acer использовала шасси из магниевого сплава и установила аккумулятор емкостью 54 Вт-ч, что более характерно для 13- и 14-дюймовых ноутбуков (хотя многие 14-дюймовые модели толще, чем Swift Edge 16).

Swift Edge 16 получил шестиядерный Ryzen 5 8640U со встроенной графикой Radeon 760M (512 потоковых процессоров) или восьмиядерный Ryzen 7 8840U с интегрированной графикой Radeon 780M (768 потоковых процессоров) APU от AMD, которые могут быть сопряжены с 32 ГБ встроенной памяти LPDDR5, а также твердотельным накопителем PCIe 4.0 емкостью до 2 ТБ. Для повышения уровня безопасности компьютер оснащен процессором Microsoft Pluton.

Что касается возможностей подключения, Swift Edge 16 предлагает адаптер Wi-Fi 6E/7 + Bluetooth, два порта USB 4 Type-C (40 Гбит/с, DisplayPort, зарядка, PD), дисплейный выход HDMI 2.1, два порта USB Type-A и слот для карт памяти microSD. Как и другие ноутбуки модели, этот также оснащен камерой с разрешением 1440p, динамиками и микрофоном.

Acer Swift Go 14 14-дюймовый аппарат, который оснащается либо OLED-монитором с разрешением 2880 x 1800, либо дисплеем 2240 x 1400IPS, либо сенсорным IPS-экраном с разрешением 1920×1200. Толщина устройства составляет 14,9 мм, а вес - 1,32 кг, что соответствует многим другим ноутбукам 14-дюймового класса. В зависимости от конфигурации, он может быть оснащен батареей емкостью 50 или 65 Втч, поэтому время автономной работы зависит от модели.

С точки зрения вычислений и графики Acer Swift Go 14 немного мощнее своего 16-дюймового собрата, поскольку оснащен восьмиядерным процессором AMD Ryzen 9 8945HS/Ryzen 7 8845HS с Radeon 780M или шестиядерным Ryzen 5 8645HS с Radeon 760M. Что касается памяти и накопителей, то в систему можно установить до 32 ГБ LPDDR5X и до 2 ТБ PCIe Gen4 SSD. Как и его старший брат, Swift Go 14 оснащен процессором безопасности Microsoft Pluton.

Входы/выходы Swift Go 14 аналогичны ноутбуку Swift Edge 16.