Обновление преференций по энергоэффективности (EPP) для Meteor Lake.

Meteor Lake получает новые исправления для Linux, направленные на повышение его эффективности на среднем и высоком уровнях производительности (через Phoronix). Патч отменяет стандартный профиль производительности и энергопотребления, который Meteor Lake использовал с момента запуска в декабре, и заменяет стандартные значения производительности и энергопотребления на те, которые больше подходят для Meteor Lake.

На самом деле патч довольно прост и сосредоточен на настройке значений Energy Performance Preference (EPP). EPP - это, по сути, Linux-версия планов энергопотребления, которые можно настраивать в диапазоне от 0 до 255, причем меньшие числа означают более высокую производительность и мощность. Linux предлагает различные варианты энергопотребления с предустановленными значениями, такими как "performance" и "balanced_performance", оба из которых патч изменил по сравнению со значениями по умолчанию.

реклама

Обычно для balanced_performance значение EPP равно 128, что находится ровно посередине диапазона, а для performance - 0, что обеспечивает максимальную производительность и энергопотребление. Intel изменила значение balanced_performance на 115, а performance - на 16, заявив, что оба значения обеспечивают более высокую эффективность по сравнению со значениями по умолчанию. Подразумевается, что план питания balanced_performance немного жертвует производительностью ради этой эффективности, но Intel утверждает, что переход от 0 к 16 в плане производительности обеспечивает "аналогичную производительность".

Точных данных о производительности, тактовой частоте или энергопотреблении в примечаниях к патчу не приводится, но если Intel хочет повысить эффективность, то она делает это правильным способом. У большинства процессоров есть "горячая точка" для эффективности, но на нижнем и верхнем концах диапазона мощности процессора эффективность не очень благоприятна.

В случае с профилем производительности легко представить, что разница в мощности между 0 и 16 намного больше, чем разница в производительности. Такая дополнительная мощность может быстрее разряжать батареи, нагревать устройства и даже вызывать тепловое дросселирование в устройствах с небольшими кулерами. На самом деле Intel утверждает, что этот твик действительно повысит производительность устройств малого форм-фактора благодаря более низкой температуре и меньшему тепловому дросселированию.

Несмотря на то, что подобный твик является довольно незначительным в общей схеме вещей, Intel, скорее всего, захочет получить от Meteor Lake все возможные преимущества. Конкуренция между ним и конкурирующими процессорами от AMD и Apple очень жесткая, а Meteor Lake не очень впечатляет, когда речь идет о сырой производительности. Этот патч для Linux - не первая попытка Intel выжать больше эффективности из Meteor Lake после запуска. Ранее новый BIOS привел к увеличению производительности и эффективности, что сократило разрыв между топовыми чипами Intel и AMD.