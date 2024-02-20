Цены на Dogecoin взлетели: Ferrari начала принимать больше криптовалют

Компания Ferrari, которая в последнее время расширяет свою криптовалютную деятельность, объявила о добавлении еще одной валюты в этот список. После того как в США появилась возможность оплаты в биткоинах, эфирах и USD Coin, итальянский производитель роскошных автомобилей решил добавить Dogecoin в список принимаемых криптовалют.

Энрико Галлиера, директор по маркетингу и торговле Ferrari, объяснил, что основная причина, по которой Ferrari теперь принимает платежи в DOGE, заключается в удовлетворении ожиданий клиентов и дилеров. Эта новость вызвала положительную реакцию и привела к росту цены DOGE. Во вторник цена Dogecoin выросла на 2% и достигла $0,088.

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Ferrari не планирует взимать дополнительные сборы или комиссии с клиентов, совершающих покупки автомобилей через криптовалюты. BitPay была выбрана Ferrari в качестве платежной платформы для обработки криптовалютных транзакций в США. Приложение BitPay позволяет дилерам принимать криптовалютные платежи и конвертировать их в фиатную валюту для дилеров Ferrari в США.

Что касается Dogecoin, то мемкоин оставался относительно стабильным в течение последних нескольких месяцев. За последнее время не было ни значительных изменений в его стоимости, ни резких падений. За последние семь дней стоимость Dogecoin выросла более чем на пять процентов. Десятая по величине криптовалюта по рыночной капитализации в настоящее время достигла оценки в $12,44 млрд.

Криптовалюта также используется в качестве формы оплаты для других люксовых брендов, таких как Tag Heuer и Gucci. Американская сеть кинотеатров AMC Theatres также принимает Dogecoin в качестве оплаты за билеты в кино.

Последнее событие, способствовавшее стремительному росту цены Dogecoin, произошло в августе 2023 года, когда Илон Маск, заявленный сторонник Dogecoin, приобрел лицензию на передачу валюты X. Эта лицензия дает компании право содействовать хранению, передаче и обмену цифровых валют. На тот момент цена DOGE выросла на 3% и достигла $0,066.