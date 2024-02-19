Меры жесткой экономии были объявлены на собрании сотрудников в воскресенье и сразу же вступили в силу

Китайский производитель электромобилей Human Horizons приостановит производство как минимум на шесть месяцев и сократит сотрудников в попытке сохранить компанию в поисках нового финансирования, сообщают местные СМИ.

Компания Human Horizons, которая с конца 2020 года продает премиальные электромобили под брендом HiPhi, стала последним китайским стартапом в сфере производства электромобилей, которому приходится искать деньги, пытаясь продолжить свою деятельность на фоне обострения конкуренции и замедления темпов роста на рынке, где идет борьба.

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Меры жесткой экономии были объявлены на собрании сотрудников в воскресенье и сразу же вступили в силу, сообщили финансовому изданию Caixin.

Финансовые проблемы компании были заметны уже давно. Недавно она закрыла два выставочных зала и занялась поиском нового финансирования после того, как Министерство инвестиций Саудовской Аравии отказалось от намерения создать совместное предприятие в рамках сделки стоимостью 5,6 миллиарда долларов.

Кратковременный успех Human Horizons пришелся на 2021-2022 годы, когда автопроизводитель поставил около 8 700 автомобилей HiPhi EV высшего класса и закрепил свое присутствие в сегменте люксовых автомобилей, цена которых превышает 500 000 юаней (78 450 долларов). Для сравнения, в 2021 году Porsche поставила в Китай 7 315 полностью электрических автомобилей Taycan.

С тех пор малосерийный автопроизводитель не смог расширить свое преимущество в основном сегменте класса люкс и борется с нехваткой наличности. В прошлом году она поставила около 8 000 единиц, чему способствовали продажи ее третьей модели - кроссовера HiPhi Y по цене 339 000 юаней, в то время как аналогичные компании Li Auto и NIO поставили более 376 000 и 160 000 единиц, соответственно.