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dima0782
Financial Times: Еврокомиссия готовит антимонопольный штраф для Apple в размере 500 млн евро
Это далеко не первый случай, когда Apple обвиняют в антиконкурентном поведении, однако до сих пор это не приводило к возбуждению дела.

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В начале марта Apple грозит штраф в размере около 500 млн евро. Как сообщается, политики ЕС хотят наказать Apple за якобы антиконкурентное поведение при предоставлении музыкальных услуг.

Антимонопольное уведомление было подано Spotify в 2019 году: якобы из-за действий Apple пользователи iPhone не были достаточно проинформированы об альтернативных сервисах потокового воспроизведения музыки и подкастов. По данным источников Financial Times, Еврокомиссия придет к выводу, что Apple незаконно продвигает свой собственный сервис Apple Music.

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Это далеко не первый случай, когда Apple обвиняют в антиконкурентном поведении, однако до сих пор это не приводило к возбуждению дела. Например, Apple неоднократно противодействовала внедрению альтернативного магазина приложений. В целях безопасности она также не позволяет загружать приложения на iPhone из сторонних источников. В результате Apple регулярно вызывает недовольство производителей приложений.

Контроль Apple над App Store снова кажется камнем преткновения для Брюсселя. Поскольку через этот магазин на iPhone попадают только проверенные приложения, компания имеет большой контроль над тем, как программы предлагаются на платформе. В дальнейшем Apple придется разрешить альтернативы App Store и другие способы оплаты на iPhone. Однако компания по-прежнему надеется зарабатывать на этих транзакциях с помощью так называемого "технологического сбора" (Core Technology Fee). Генеральный директор Spotify Дэниел Эк назвал позицию Apple "новым низким уровнем".

Apple теряет контроль и в других областях из-за новых правил. Закон о цифровых рынках вынуждает компанию отказаться от использования браузера Safari по умолчанию. Отныне пользователям будет предлагаться экран выбора, на котором в качестве возможных браузеров будут представлены, например, Edge, Firefox и Chrome. Этот шаг напоминает то, что происходило в Windows в 2009 году, когда Microsoft была вынуждена отказаться от использования Internet Explorer в качестве браузера по умолчанию. В 2014 году этот шаг не оправдал себя, и Microsoft отказалась от экрана выбора. Однако Google Chrome удалось стать доминирующим браузером на тот момент.

#apple #еврокомиссия #штраф apple
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