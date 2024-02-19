Китайский технологический гигант планирует разрабатывать собственные чипы в партнерстве с ARM

На повестке дня появилась новость о том, что компания Xiaomi начнет сотрудничество с ARM для производства собственных процессоров.

Китайский технологический гигант планирует разрабатывать собственные чипы в партнерстве с ARM, чтобы конкурировать на рынке процессоров для смартфонов с такими компаниями-конкурентами, как Qualcomm и MediaTek.

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Это партнерство, о котором стало известно после того, как гендиректор Mediatek Рик Цай подтвердил сотрудничество с ARM, может усилить претензии Xiaomi на изготовление чипов для смартфонов. Подобная инициатива и сотрудничество с ARM была предпринята компанией Oppo, однако трудности, с которыми она столкнулась, и отказ от проекта в 2023 году, возможно, предоставили Xiaomi возможность реализовать аналогичный план.

Сотрудничество Xiaomi с ARM показывает, что компания вступила в период, когда ей необходимо принимать стратегические решения о разработке и производстве чипов. Компании, имеющие опыт работы с процессорами для смартфонов, часто заключают соглашения с сильными деловыми партнерами для производства чипов по индивидуальным заказам. Прогресс Xiaomi в этой области показывает, что у нее есть потенциал для изменения баланса в отрасли.