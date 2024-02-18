Компания Apple проводит внутренние тесты, чтобы проверить возможность интеграции генеративного искусственного интеллекта в свои продукты и сервисы

Компания Apple проводит внутренние испытания новых функций генеративного искусственного интеллекта, которые будут интегрированы в платформу программирования Xcode, с целью сделать их доступными для сторонних разработчиков в конце этого года.

Новость распространил Bloomberg, который сообщает, что Apple также оценивает потенциал искусственного интеллекта для использования в потребительских сервисах, таких как автоматическое составление плейлистов в Apple Music, создание презентаций в Keynote или разговорное взаимодействие с Spotlight для поисковых операций.

реклама

В частности, последняя возможность позволит пользователям macOS и iOS осуществлять поиск, задавая вопросы на естественном языке, как это происходит с наиболее популярными чат-ботами, чтобы получать информацию различного рода, а не только искать документы в системе. На самом деле Spotlight также может получать такую информацию, как погодные условия, котировки акций, выполнять вычисления и другие задачи, для которых не обязательно открывать приложение.

Пока что Apple придерживается сдержанного подхода к теме генеративного искусственного интеллекта. Генеральный директор Тим Кук делает в целом более сдержанные заявления по сравнению с позицией Google и Microsoft, но в недавнем разговоре с аналитиками и инвесторами он подтвердил, что функции генеративного искусственного интеллекта появятся в продуктах и сервисах компании в этом году.

В настоящее время Apple выпустила фреймворк машинного обучения с открытым исходным кодом под названием MLX, который упрощает обучение моделей искусственного интеллекта на кремниевых чипах Apple, систему редактирования изображений "текст в изображение" и инструмент для анимации с помощью искусственного интеллекта под названием Keyframer.