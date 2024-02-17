В качестве возможной причины переноса запуска Switch 2 называют необходимость доработки программного обеспечения консоли.

Еще недавно говорили, что Nintendo Switch 2 будет представлена в марте, а сама консоль поступит в магазины в этом году. Однако теперь все больше отраслевых СМИ, основанных на различных источниках, стали заявлять, что дебют Nintendo Switch 2 отложен до 2025 года. Eurogamer подтвердил эту новость и уточнил, что Nintendo намерена выпустить устройство в первом квартале следующего года. Об этом сообщает бразильский журналист Педро Энрике Лутти Липпе, который в новом видеоролике OX do Controle утверждает, что получил эту информацию из пяти различных источников.

Кроме того, недавно сторонние игровые компании были проинформированы о внутренней задержке в графике релизов Nintendo следующего поколения - с конца 2024 года до начала следующего года. Конечно, некоторые разработчики уже работают над играми для Nintendo Switch 2, и приоритетными являются стартовые игры.

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В качестве возможной причины переноса запуска Switch 2 называют необходимость доработки программного обеспечения консоли. Существует сценарий, что следующее поколение Switch будет представлено в 2024 году, но купить его удастся только в следующем году.

Сама Nintendo не слишком охотно рассказывает о новой консоли. На последнем собрании по финансовым отчетам компании в начале этого месяца президент Nintendo Шунтаро Фурукава вновь отказался комментировать планы по выпуску консоли следующего поколения.

Вместо этого он заявил, что текущая версия Nintendo Switch будет "основным бизнесом" Nintendo в 2024 г. План компании на следующий финансовый год будет представлен на следующей конференции по доходам в мае.