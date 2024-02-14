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dima0782
У ChatGPT будет память: он сможет запоминать вас и ваши чаты.
У него также будет функция забывать вас или забывать то, о чем вы его просите.

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После внедрения GPT-4 мы столкнулись с бесконечным количеством новых функций, которые постепенно продемонстрировали уровень развития OpenAI, когда речь заходит о понимании его применения и желании предоставить нам наилучший возможный функционал. Не только в плане безопасности, чтобы предотвратить попадание в чужие руки, но и в постоянном стремлении доработать машину и сделать ее по-настоящему функциональной для нас.

Блог OpenAI сообщил об этом обновлении, которое находится в стадии бета-версии и пока может использоваться только небольшим количеством избранных пользователей.

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ChatGPT на стадии тестирования вводит очень интересное улучшение. Отныне он сможет запоминать, о чем мы говорили с ним в сохраненных чатах. Это, а также полный контроль над тем, что мы хотим, чтобы он запомнил, сделает работу пользователя более интересной. Кроме того, это будет доступно как для бесплатных пользователей, так и для тех, кто подписан на тарифный план Plus.

ChatGPT сможет запоминать все, что вы захотите. От функций, которые вам больше всего нравятся в приложении, например, резюме по пунктам вместо текстовых, до того, что нравится вашим студентам или двоюродному брату. Это всегда будет учтено, чтобы помочь вам с последующими запросами. Например, если вашему младшему двоюродному брату нравятся жирафы и вы попросите нарисовать что-нибудь для него, скорее всего, на рисунке появится что-то, связанное с этими животными.

#chatgpt
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