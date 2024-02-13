Главным фактором, обеспечивающим постоянное лидерство Microsoft, является ее успешная стратегия и крупные инвестиции в технологии искусственного интеллекта.

Microsoft побила рекорд, достигнув самой высокой рыночной капитализации в мировой истории и получив звание самой дорогой компании.

В прошлую пятницу рыночная капитализация Microsoft была зафиксирована на уровне 3,125 трлн долл. и обошла Apple, которая преодолела предыдущий рекорд. Apple опустилась на второе место с текущей стоимостью в 2,916 трлн долл. Главным фактором, обеспечивающим постоянное лидерство Microsoft, является ее успешная стратегия и крупные инвестиции в технологии искусственного интеллекта. Глава Microsoft Сатья Наделла подчеркнул, что технология искусственного интеллекта способна радикально изменить многие отрасли, и заявил, что компании, не совершающие прорывов в этой области, могут отстать от конкурентов.

реклама

Во втором квартале финансового 2024 года выручка Microsoft выросла на 18 % до 62 млрд долл. благодаря поддержке искусственного интеллекта, интегрированной в Windows 11, и приобретению компании Activision, которая внесла значительные изменения в игровую индустрию. Наделла предупредил, что революция в области искусственного интеллекта повлияет на будущие планы не только компаний, но и стран. Это событие считается важным шагом, который определит будущее мира технологий.