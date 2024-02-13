На данный момент компания не раскрывает никаких дополнительных подробностей об устройстве.

Nothing Phone (2a) вот-вот станет реальностью. Лондонский стартап, возглавляемый Карлом Пеем, только что подтвердил, что его третий смартфон будет официально представлен миру 5 марта. Если слухи верны, это будет самая бюджетная модель из всех, выпущенных брендом до сих пор.

В заявлении, опубликованном компанией, было подтверждено, что 5 марта станет днем, выбранным для представления миру ее нового смартфона. На данный момент, однако, компания не раскрывает никаких дополнительных подробностей об устройстве.

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Однако мы знаем, что это будет более дешевый телефон, чем Phone (2), но при этом он будет значительно усовершенствован по сравнению с первым смартфоном в истории бренда, Nothing Phone (1). Бренд сам дал понять это во время своего анонса несколько недель назад, где заверил, что "это будет продукт, ориентированный на базовые потребности пользователя, основанный на философии дизайна Nothing".

Согласно утечкам, Phone (2a) будет оснащен процессором MediaTek Dimensity 7200, а также AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, 50-мегапиксельной двойной камерой, Android 14 с Nothing OS 2.5 и световым интерфейсом "Glyph" на задней панели, дизайн которого полностью изменится по сравнению с предыдущими моделями бренда.

Презентация устройства состоится 5 марта, и за ней можно будет следить в прямом эфире на официальном сайте бренда. Несмотря на то, что подробности о доступности не раскрываются, The Verge сообщает, что новая модель будет доступна в США в ограниченном количестве. Запуск в Европе на сегодняшний день практически подтвержден.