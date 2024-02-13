Эти новые функции появятся в будущих обновлениях системы для iPad.

В прошлом году Apple не выпустила ни одной модели iPad из-за разработки Vision Pro, а также iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Однако если слухи правдивы, то 2024 год станет годом iPad, поскольку линейка будет полностью обновлена, и во главе этого обновления будет стоять новый iPad Pro, который получит самое большое обновление в своей истории.

Но новые функции в линейке iPad будут связаны не только с аппаратной частью, что тоже имеет место быть. Ожидаются и новые программные разработки, ведь, по последним слухам, iPadOS будет обладать высокоуровневыми функциями, схожими с некоторыми из тех, что есть в macOS. Эти новые функции появятся в будущих обновлениях системы для iPad.

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В последнем выпуске своей официальной публикации Power-On эксперт Apple Марк Гурман утверждает, что Apple хочет позиционировать iPad как потенциальную замену Mac. План состоит в том, чтобы привнести в планшеты функциональность настольных компьютеров. Напомним, что компания всегда хотела, чтобы ее iPad каким-то образом стали заменой Mac, используя слоганы вроде "Ваш следующий компьютер - не компьютер".

По словам аналитика, Apple планирует внедрить эти новые похожие на macOS функции в следующих версиях iPadOS в течение следующих двух лет, а именно iPadOS 18, iPadOS 19 и iPadOS 20. Помимо представления новых аксессуаров, таких как алюминиевая клавиатура Magic Keyboard и Apple Pencil 3, компания также сосредоточится на программном обеспечении, чтобы создать более похожий на настольный компьютер.

Эти функции будут доступны исключительно для более профессиональных iPad, таких как iPad Pro или iPad Air. Обе модели оснащены чипами серии M, которые используются в компьютерах Mac, но программное обеспечение iPad не соответствует аппаратным возможностям. Если аналитик Марк Гурман прав, то в ближайшие два года ситуация изменится.

Стоит отметить, что iPadOS 17 уже начала включать в себя эти функции macOS, в том числе Visual Organiser - функцию, которая позволяет улучшить работу с несколькими открытыми приложениями: вы можете сосредоточиться на одном из них, а остальные расположить слева, чтобы легко переключаться между ними. При этом не уточняется, какие именно функции рабочего стола появятся в iPadOS.