Minitailz работает в сочетании с приложением-компаньоном, которое использует генеративный искусственный интеллект.

В постоянно развивающемся мире трекеров для домашних животных компания Invoxia совершила огромный шаг вперед, представив устройство Minitailz. Это инновационное устройство, показанное на мероприятии CES 2024 в Лас-Вегасе, способно не только определять местоположение вашего питомца, но и следить за состоянием его сердца, в том числе выявлять фибрилляцию предсердий (AFib).

Несмотря на то, что трекеры для домашних животных, способные отслеживать частоту сердечных сокращений, уже существуют на рынке, способность обнаруживать AFib выделяет Invoxia Minitailz среди конкурентов. Это состояние, характеризующееся аномальными сердечными ритмами, может представлять серьезную угрозу для здоровья как кошек, так и собак.

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С помощью передовых биометрических датчиков и искусственного интеллекта (ИИ) Minitailz способен контролировать дыхательные и сердечные показатели с точностью от 97 до 99 процентов.

Minitailz работает в паре с приложением, которое использует разговорный генеративный ИИ для создания удобных для чтения отчетов о состоянии ваших питомцев.

Эти отчеты содержат не только информацию о здоровье сердца, но и другие жизненно важные статистические данные, а также журнал активности. Использование алгоритмов глубокого обучения позволяет приложению определять цифровые биомаркеры, свидетельствующие о стрессе, старении и возможных патологиях.

Одним из ключевых преимуществ Minitailz является его способность различать различные типы движений. Неважно, прогуливается ли ваш питомец, бегает или играет на улице, устройство может точно отследить и записать все эти действия.

Кроме того, Minitailz может предупредить вас, если ваш питомец выйдет за пределы установленных вами границ, обеспечивая его безопасность и защиту.

Minitailz позволяет с легкостью прикрепить к ошейнику любого питомца, в отличие от многих конкурирующих устройств, которые ограничены физическим шейным браслетом. Такая гибкость обеспечивает повышенный комфорт и удобство как для питомцев, так и для их владельцев.

Устройство имеет встроенную SIM-карту для подключения к сети LTE-M, что позволяет отслеживать местоположение животного в режиме реального времени в сочетании с GPS.

На данный момент Minitailz продается для собак на сайте Invoxia по цене 99 долл. А для владельцев кошек в марте будет выпущена версия устройства для кошек, цена которой также составит 99 долл. Для получения доступа к полному набору функций и преимуществ требуется подписка, стоимость которой составляет от 8,30 долл. в месяц.