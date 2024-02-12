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dima0782
Microsoft скрывает опцию голосового клонирования в Windows 11
Функция пока не работает непосредственно со страницы настроек, но для ее активации есть обходной путь.

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Компания Microsoft добавила скрытую функцию в предварительную сборку 26052 для Windows 11, которая предоставляет пользователям возможность клонировать свой собственный голос. Это позволяет настраивать функцию преобразования текста в речь под свой голос.

На сайте X пользователь 'PhantomOfEarth' поделился скрытой страницей настроек в новой сборке. Эта страница включает функцию "Говори за меня", которая позволяет пользователям выбирать "голосовой аватар" или собственный синтезированный голос для преобразования письменного текста в речь.

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Например, пользователи могут использовать функцию озвучивания во время онлайн-встреч, что позволит людям с постоянными или временными трудностями с речью участвовать в онлайн-встречах, используя "собственный голос".

Функция пока не работает непосредственно со страницы настроек, но для ее активации есть обходной путь. Для этого скачайте ViVeTool и поместите файлы в папку c:vivetool. Затем нажмите клавиши Windows + X и выберите "Терминал (администратор)". В Терминале введите команду: 'c:vivetool /enable /id:47123936'. Затем откройте "Настройки" с помощью клавиш Windows + I. Перейдите в раздел "Доступность" и в разделе "Речь" должна появиться новая функция "Говорите со мной".

Apple также уже выпустила подобную функцию в iOS - Personal Voice. Пользователю необходимо записать около 15 минут собственного голоса, после чего программа создает цифровую копию голоса на локальном устройстве. В настоящее время эта функция работает только на английском языке.

#microsoft #windows #клонирование голоса
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