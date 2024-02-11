На глобальный рынок он не попадет, возможно, будет ребрендирован под другим именем.

Предстоящим устройством серии OnePlus Ace станет Ace 3 Pro. Путь к релизу становится все ближе, после того как появилась информация от известного типстера Smart Pikachu. Он четко указал основные характеристики устройства.

Так как в распоряжении нет большого количества спецификаций, нам стало известно о процессоре. Это может быть улучшенная версия серии Ace 2. В то время как родной брат Ace 3 уже появился на китайском рынке.

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Типстер поделился сообщением в китайской социальной сети микроблогов Weibo, что OnePlus Ace 3 Pro будет снабжен Snapdragon 8 Gen 3 SoC, который является новейшим процессором от Qualcomm. Он производится по технологии N3P.

Предшественник Ace 2 Pro получил тройную камеру, 24 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Устройство по-прежнему выпускается только в Китае. Значит, преемник тоже будет выпущен только в Китае. На глобальный рынок он не попадет, возможно, будет ребрендирован под другим именем.