Завершение этапа испытаний произойдет после того, как CH-7 получит новую конструкцию, улучшающую информационные боевые возможности, полезные в современной армии.

Китай, согласно имеющимся сведениям, завершил испытания своего новейшего невидимого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Это беспилотник Cai Hong 7 (CH-7) или также известный как Rainbow 7.

Новость о том, что разработка CH-7 прошла стадию испытаний, позволяет сделать вывод, что этот проект будет завершен из ряда процессов разработки в этом году, как сообщает Global Times, воскресенье (11/2/2024).

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"Ожидается, что разработка CH-7 будет завершена к концу 2024 года", - пишет Global Times.

Завершение этапа испытаний произойдет после того, как CH-7 получит новую конструкцию, улучшающую информационные боевые возможности, полезные в современной армии.

Global Times также отмечает, что некоторые китайские обозреватели прогнозируют, что CH-7 может появиться уже на авиашоу China Airshow 2024 года, которое пройдет в ноябре.

Размах крыла нового CH-7 составляет 26 метров. Это на 4 метра больше, чем у первоначальной версии. По словам главного инженера беспилотников серии CH Ши Вена, с таким размахом крыла CH-47 сможет летать выше и дольше.

"Он больше ориентирован на круглосуточную разведку и мониторинг в чрезвычайно опасных условиях и может длительное время вести обнаружение вражеских целей", - сказал Ши Вэнь.

CH-7 также имеет стелс-дизайн, который позволяет эффективно уклоняться от обнаружения вражеских радаров и избегать вражеского противовоздушного оружия.

CH-7, разработанный Китайской аэрокосмической и технологической корпорацией (CASC), создан как разведывательный беспилотник, способный также преодолевать атаки с больших высот. Роль CH-7 в современном бою заключается в том, чтобы проникать глубоко в воздушное пространство вражеской обороны для нанесения ударов по стратегическим целям.

Завершение этапа испытаний произошло после того, как CH-7 получил новую конструкцию, которая повышает информационные боевые возможности, полезные в современной войне.