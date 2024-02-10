Гарнитура смешанной реальности позволяет пользователям взаимодействовать с цифровыми медиа, которые интегрированы с реальным миром.

Сэм Альтман положительно отозвался о Vision Pro от Apple, посчитав новый пространственный компьютер "второй по впечатлению" технологией с момента появления iPhone в 2007 году.

Генеральный директор OpenAI оставил эти комментарии в посте на сайте X в пятницу, спустя несколько дней после официального выхода Vision Pro на рынок.

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Гарнитура смешанной реальности позволяет пользователям взаимодействовать с цифровыми медиа, которые интегрированы с реальным миром. Пользователи могут управлять приложением устройства с помощью своих глаз и пальцев.

Журналист Business Insider Джордан Харт считает, что устройство способно стать началом новой нормальной жизни, как это сделал iPhone от Apple более 15 лет назад.

Но какой бы революционной ни была новая технология, Альтман сказал, что считает Vision Pro лишь "вторым по впечатлению" устройством, появившимся за последние 17 лет.

Он не уточнил, что именно он считает самой впечатляющей технологией, но можно предположить, что он имел в виду искусственный интеллект - и, возможно, ChatGPT от OpenAI, который был запущен в ноябре 2022 года.

Альтман ранее говорил, что искусственный интеллект способен изменить мир так, как он не менялся с тех пор, как iPhone появился в карманах людей.

ChatGPT уже начал оказывать беспрецедентное влияние на промышленность и повседневную жизнь. Альтман сообщил разработчикам, что хочет превратить ChatGPT в "суперумного персонального помощника" для работы.

Однако, несмотря на то, что Альтман любит ChatGPT, ему не нравится его название. В ответ на его пятничный пост X другой пользователь высказал мнение, что у Vision Pro плохое название.

"ChatGPT гораздо хуже", - ответил Альтман.

Это уже не первый раз, когда Альтман не одобряет ставшее уже привычным название OpenAI.

"Это жуткое название, но, возможно, оно уже достаточно распространено, чтобы его изменить", - ответил Альтман Тревору Ною на подкасте "Что теперь? с Тревором Ноем" в декабре.