Объявление было сделано на китайском весеннем фестивале

Компания OnePlus официально сообщила, что планирует выпустить новые модели с искусственным интеллектом для многих своих уже вышедших флагманских устройств. Объявление было сделано на китайском весеннем фестивале.

На Весеннем фестивале в Китае было подтверждено, что такие устройства OnePlus, как 12, Ace 3, Ace 2 Pro, 11 и Ace 2, получат новые модификации со встроенными функциями искусственного интеллекта. Две функции искусственного интеллекта, которые будут представлены в новых моделях и которые уже присутствуют в последних смартфонах OnePlus 12 и OnePlus Ace 3, - это AI Call Summary и Intelligent Circle Selection.

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С помощью функции AI Call Summary пользователи новых моделей смогут легко создавать сводку звонков по одному нажатию. Они смогут организовать свои звонки, не упуская ни одной детали. Ключевая информация, такая как время, местоположение, расписание и т. д., также может быть легко идентифицирована.

А функция Intelligent Circuit Selection позволит пользователям удалять ненужные объекты или детали с захваченного изображения, делая его лучше и красивее, чем раньше.