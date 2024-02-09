Анонс Samsung моделей Galaxy A55 и Galaxy A35 - лишь вопрос времени.

Анонс Samsung моделей Galaxy A55 и Galaxy A35 - лишь вопрос времени. Эван Бласс (он же @evleaks) слил официальные изображения телефонов, которые будут доступны во многих странах.

С точки зрения дизайна оба телефона практически идентичны. На передней панели расположен матовый экран, а на задней - тройная камера с поддержкой светодиодной вспышки. Похоже, что оба телефона будут выпускаться в трех цветах.

реклама

Samsung представила дизайн кнопки Key Island на смартфонах Galaxy A15 и Galaxy A25, выпущенных в декабре. В этом дизайне часть, где расположены кнопки регулировки громкости и включения/выключения, слегка приподнята. Есть информация, что корпус A35 выполнен из пластика, а для A55 предпочтительнее металлический корпус.

Согласно более ранним сообщениям, A55 будет оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, а A35 - 6,6-дюймовым. Оба устройства будут оснащены дисплеями с поддержкой разрешения FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Чипсет Exynos 1380 будет использоваться в Galaxy A35, а чипсет Exynos 1480 - в A55. Ожидается, что телефоны серии A будут оснащаться до 12 ГБ оперативной памяти, до 256 ГБ хранилища и аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

A35 будет оснащен 13-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной (основной, с OIS) + 8-мегапиксельной (ультраширокоугольной) + 5-мегапиксельной (макро) тройной камерой. A55, напротив, оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой и 50-мегапиксельной (основной, с OIS) + 12-мегапиксельной (сверхширокоугольной) + 5-мегапиксельной (макро) тройной камерой. Обе модели будут поставляться с операционной системой One UI 6 на базе Android 14 и корпусом со степенью защиты IP67.