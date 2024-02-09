Вскоре пользователи получат доступ к новому приложению Gemini для устройств на базе Android

В конце прошлого года Google добавила в Google Assistant возможности искусственного интеллекта из своего чатбота Bard, позволяющие виртуальному помощнику понимать смысл изображений и опираться на данные в электронных письмах, документах и многом другом. Теперь компания предоставляет пользователям возможность заменить модели ИИ, управляющие разговорными навыками Google Assistant, на Gemini - семейство новых технологий Google GenAI.

Вскоре пользователи получат доступ к новому приложению Gemini для устройств на базе Android (оно заменит существующее приложение Google Assistant) и обновленному приложению Google для iOS (оно будет выпущено в ближайшие недели), чтобы воспользоваться новым Google Assistant на базе Gemini. Он будет доступен только для мобильных устройств; устройства с Google Assistant, такие как колонки и дисплеи Nest и Home, пока не увидят изменений.

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Как рассказала на пресс-брифинге для TechCrunch Сисси Хсиао, вице-президент Google Assistant, этот опыт представляет собой накладку, которая выступает в качестве фронтенда для моделей Gemini и предоставляет контекстные рекомендации и предложения.

"Эта накладка позволяет вам делать некоторые действительно интересные вещи с Gemini", - сказала она. "Например, вы можете сгенерировать надпись на основе уже сделанной фотографии, которая находится за накладкой. Возможно, вы читаете статью, и вызов накладки позволит вам не только глубже понять статью, но и задать вопросы о статье, которую вы сейчас читаете".

Действительно, ассистент на базе Gemini, который, в зависимости от устройства, можно вызвать свайпом по углу, нажатием кнопки питания или горячей фразой "Hey Google", может принимать изображения, а также текстовые и голосовые команды. Например, вы можете загрузить фотографию растения с инструкцией "Я только что купил это растение - дайте мне советы и видео на YouTube, чтобы помочь мне ухаживать за ним", и помощник на базе Gemini сделает все возможное, чтобы удовлетворить запрос.

Если вы когда-нибудь пробовали использовать модель Gemini в Интернете с помощью Bard, вы, вероятно, знаете, что Gemini способен выполнять ряд задач GenAI - и это не изменилось с интеграцией Assistant. Google приводит несколько примеров подсказок в процессе обучения: "Помогите мне составить текстовый ответ моему другу, у которого стресс на работе", "Дайте мне несколько идей, как удивить моего друга, любящего концерты, в день его рождения" и "Помогите мне включить в свой рацион больше растительных продуктов". Как и в Интернете, Gemini in Assistant также может создавать изображения, хотя пока неясно, какая именно модель занимается генерацией; ранее Bard использовала для этих целей Imagen 2.

Как и следовало ожидать, разговоры с ассистентом с поддержкой Gemini на мобильных устройствах будут перенесены на веб-услуги с поддержкой Gemini - и наоборот, если вы вошли в один и тот же аккаунт Google в обоих местах.

Если по каким-то причинам работа ассистента на базе Gemini-технологии вам не нравится, экран меню в приложении Assistant на Android и приложении Google на iOS позволит вам в любой момент вернуться к старым моделям.

Модели Gemini не полностью заменяют старые модели, лежащие в основе Google Assistant - по крайней мере, на данный момент. Функции, такие как быстрые фразы, которые позволяют не говорить "Hey Google" для выполнения определенных задач, будут по-прежнему использоваться в старых моделях. Также как и функции, связанные с установкой таймеров, совершением звонков и управлением устройствами умного дома. Кроме того, Google отмечает в вышеупомянутом меню настроек, что даже если модели Gemini выбраны в качестве моделей по умолчанию в Assistant, приложения с интеграцией Assistant, такие как Google Maps, могут продолжать использовать старые модели.

Некоторых давних пользователей Google Assistant может раздражать тот факт, что самая мощная из моделей Gemini, Gemini Ultra, не будет доступна для бесплатного использования в Assistant. Он и его возможности, такие как улучшенные навыки рассуждения, кодирования и следования инструкциям, находятся за новым продуктом, Gemini Advanced, который является частью новой подписки, Google One AI Premium Plan, стоимостью 20 долларов в месяц.

Google позиционирует Google One AI Premium Plan - расширение существующей программы Google One, которая изначально была доступна с двухмесячной бесплатной пробной версией, - как единственный способ получить доступ к своим новейшим и наилучшим функциям GenAI через Assistant. Пользователям придется поддерживать подписку, чтобы получить будущие обновления Gemini Ultra, включая расширенные мультимодальные возможности, более интерактивные функции кодирования и более глубокие возможности анализа данных.

План AI Premium включает в себя 2 ТБ дискового пространства и, в ближайшем будущем, поддержку функций Gemini в Gmail, Google Docs, Google Slides, Google Sheets и других. Но интересно, хватит ли этого, чтобы успокоить пользователей Google Assistant, которые воспримут план AI Premium как попытку взимать плату за обновления модели, которые раньше были бесплатными.

Новый помощник на базе Gemini доступен на английском языке с сегодняшнего дня в США. На следующей неделе он появится в других странах.