Расшифровать свитки оказалось практически невозможно, поскольку они были сожжены и погребены во время извержения Везувия около 2000 лет назад

В своем посте на сайте X миллиардер предложил средства для проекта Vesuvius Challenge, предположив, что деньги поступят из фонда Маска. В сообщении для Bloomberg генеральный директор Tesla сказал, что не знает, какую сумму он внесет.

Маск, который, как известно, скептически относится к безопасности ИИ, сказал изданию, что он "выступает за просвещение цивилизации".

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Геркуланумскими свитки названы в честь города, в котором они были найдены. Ученые предполагают, что в них может содержаться информация, способная изменить наше представление о древнем мире.

Расшифровать свитки оказалось практически невозможно, поскольку они были сожжены и погребены во время извержения Везувия около 2000 лет назад, в результате чего они обуглились и стали слишком хрупкими для разворачивания.

Предыдущие попытки прочесть их не увенчались успехом и нанесли ущерб.

В понедельник Нэт Фридман, технический директор и бывший генеральный директор GitHub, который помогал финансировать "Везувийский вызов", объявил на сайте X: "Сегодня мы с огромной радостью сообщаем, что наш безумный проект удался. Спустя 2000 лет мы наконец-то можем прочитать свитки".

Люк Фарритор, бывший стажер SpaceX, обучающийся в Университете Небраски-Линкольна, был в числе студентов, расшифровавших отрывок текста, и выиграл призовой фонд в 700 000 долларов.

Юсеф Надер, египетский аспирант в Берлине, и Джулиан Шиллигер, швейцарский студент-робототехник в Цюрихе, также вошли в команду победителей.

Конкурс "Везувий" продолжается, поскольку свитки расшифрованы лишь частично. Главная цель на 2024 год - прочитать 90 % каждого из четырех свитков.