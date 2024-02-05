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dima0782
Пользователи Galaxy S24 Ultra жалуются на появление зеленых полос на экране
По словам пользователей, перезагрузка телефона или возврат к заводским настройкам не устраняют эту проблему.

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Проблема зеленого экрана, которая относится к постоянным проблемам серий Galaxy S7 и Galaxy S20, возможно, вновь появилась в Galaxy S24 Ultra. На известном форуме Reddit два пользователя Galaxy S24 Ultra опубликовали фотографии проблемы, с которой они столкнулись при работе с панелью.

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Как видно на опубликованных фотографиях, на телефоне одного из пользователей видна зеленая полоса, тянущаяся сверху вниз. На фотографии, опубликованной другим пользователем, зеленая полоса расположена вертикально, а белая - горизонтально.

По словам пользователей, перезагрузка телефона или возврат к заводским настройкам не устраняют эту проблему. С другой стороны, эти случаи пока не получили широкого распространения. Помимо двух пользователей, о которых идет речь, пока не было обнаружено ни одной неисправной модели Galaxy S24 Ultra. Однако стоит отметить, что Samsung имеет плохую репутацию, особенно в том, что касается проблемы зеленого экрана.

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В настоящее время неизвестно, станет ли эта проблема распространенной в Galaxy S24 Ultra.

#самсунг #galaxy s20 ultra #синий экран
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