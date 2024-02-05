Intel прилагает все усилия, чтобы выиграть контракт на создание полузаказного APU для консоли Xbox

Как сообщается, компания Intel не собирается уступать AMD в конкурентной борьбе за разработку и производство APU нового поколения для консоли Xbox. Это довольно удивительная новость, так как казалось, что вопрос уже предрешен.

По неофициальным данным, Intel прилагает все усилия, чтобы выиграть контракт на создание полузаказного APU для консоли Xbox нового поколения и производство чипа на собственной фабрике. Стоит напомнить, что SoC-чипы консолей Xbox Series X/S и PS5 производятся компанией AMD на заводе TSMC в Тайване.

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Тем не менее, в 1999 году Intel использовала процессор Pentium III на базе технологии Coppermine с тактовой частотой 733 МГц в оригинальной консоли Xbox, так что у компании уже есть некоторый опыт в этой области. Появление Intel в консоли Xbox нового поколения станет большим сюрпризом, поскольку AMD, по слухам, уже подписала контракт с Sony на создание APU для консоли PlayStation 6.

Intel упорно работает над плиточным подходом к APU, в результате чего появились процессоры Meteor Lake, в которых CPU, GPU, NPU и многое другое собрано на одном кристалле. По слухам, подразделение Arc GPU Intel не будет продолжать выпускать отдельные GPU после выхода Battlemage и может перейти на использование исключительно плиток GPU в будущих поколениях APU.

Этот шаг будет иметь еще больший смысл, если Intel сможет создать высокопроизводительный APU для консоли Xbox следующего поколения от Microsoft, в котором она сможет точно настроить тактовые частоты процессора и видеокарты, внедрить встроенный NPU для работы с ИИ и интеллектуальное управление питанием по всему устройству. Мы можем столкнуться с ситуацией, когда следующий Xbox будет выпущен с технологией Intel, что сделает разницу между аппаратным обеспечением Sony и Microsoft гораздо более значительной, чем сейчас.

На ютуб-канале Moore's Law is Dead утверждается, что Intel, ссылаясь на свои источники, обхаживает консоль Xbox следующего поколения, а сам ютубер говорит, что на данный момент у Sony есть два контракта, а у Microsoft - ни одного. Японцы планируют выпустить новую портативную консоль PlayStation с технологией AMD, а также консоль PlayStation 6, также с APU от AMD. По имеющимся данным, Microsoft еще не заключила с AMD никаких контрактов для своей консоли Xbox следующего поколения, и, похоже, она откладывает это решение, так что, возможно, что-то действительно готовится.

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Intel может использовать подобную сделку с Microsoft для продвижения своих производственных мощностей. У TSMC много крупных партнеров, таких как AMD, Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm и многие другие... Компании знают, что им можно доверять производство лучших чипов в мире, а план Intel - стать крупнейшим чипмейкером в мире в ближайшие годы, чему производство APU для Xbox, несомненно, поможет.