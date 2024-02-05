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dima0782
Microsoft объединяется с Semafor для создания новостных материалов с помощью ИИ
"Сигналы" будут написаны исключительно журналистами, а чатбот Microsoft выступит в качестве инструмента исследования.

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Microsoft объединяется с медиа-сайтом Semafor в рамках нового проекта, который использует ChatGPT для помощи в создании новостных материалов, сообщает Financial Times. Это одно из нескольких журналистских коллабораций, о которых Microsoft объявит сегодня, и оно последовало за иском New York Times, поданным против компьютерного гиганта и его партнера, OpenAI, за нарушение авторских прав.

Компания Semafor, соучредителем которой является бывший главный редактор Buzzfeed Бен Смит, создаст ленту под названием "Сигналы", которая будет спонсироваться Microsoft за нераскрытую, но "значительную" сумму, говорится в сообщении. В нем будут освещаться свежие новости и аналитические материалы, предлагая дюжину или около того сообщений в день. Все статьи будут написаны исключительно журналистами, а искусственный интеллект будет выступать в роли исследовательского инструмента.

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"Сигнал" реагирует на глубокие и продолжающиеся изменения в цифровом медиаландшафте и постсоциальном новостном моменте, а также на риски и возможности, создаваемые искусственным интеллектом, пишет Semafor.

В частности, команда Semafor будет использовать инструменты искусственного интеллекта для быстрого поиска сообщений о последних событиях из других источников новостей по всему миру на нескольких языках, предоставляя при этом инструменты перевода. Таким образом, статья может включать китайские, индийские или другие источники, а репортеры добавят контекст и обобщат различные точки зрения. "Журналистам необходимо освоить эти инструменты, чтобы выжить и процветать еще не одно поколение", - сказала в интервью газете Financial Times бывшая журналистка AP Норин Гиллеспи, ныне работающая в Microsoft.

Использование ChatGPT и других чат-ботов с искусственным интеллектом вызывает споры в новостных редакциях: недавно такие сайты, как CNET, использовали их для создания целых тематических статей (хотя и с помощью редакторов-людей). И это несмотря на то, что ИИ может "выдумывать" (создавать неправдивый контент) и демонстрировать другие виды странного поведения. Новостные редакции пытаются понять, как использовать ИИ для улучшения репортажей и потенциальной конкуренции с чат-ботами, создающими контент, удобный для SEO.

В конце прошлого года The New York Times объявила, что подает в суд на OpenAI и Microsoft за использование опубликованных новостных статей для обучения своих чат-ботов без предоставления компенсации. Иск, в котором потенциально требуются миллиарды в виде установленных законом и реальных убытков, является первым случаем, когда крупная новостная организация преследует разработчиков ChatGPT за нарушение авторских прав.

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Сегодня Microsoft также объявила о сотрудничестве со Школой журналистики Крейга Ньюмарка, проектом GroundTruth, Ассоциацией онлайн-новостей и другими журналистскими организациями.

#новости #microsoft #искусственный интеллект #сигнал #semafor
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