Генеральный директор Foxconn Лю Янг-Вэй сделал прогноз на 2024 год, заявив, что рынок будет "немного лучше" по сравнению с предыдущим годом, несмотря на экономические трудности.

Быстрый рост индустрии искусственного интеллекта может увеличить спрос на чипы для него, в частности, создавая риск нового кризиса чипов. Компания Foxconn, один из крупнейших партнеров Apple, предупредила, что в случае роста спроса на чипы искусственного интеллекта могут потребоваться новые фабрики.

Генеральный директор Foxconn Лю Янг-Вэй сделал прогноз на 2024 год, заявив, что рынок будет "немного лучше" по сравнению с предыдущим годом, несмотря на экономические трудности. Однако он заявил, что рост спроса на серверы искусственного интеллекта вызвал нехватку чипов. В то время как производственные мощности по выпуску специализированных чипов для серверов искусственного интеллекта ограничены, это является одной из задач Foxconn в данной области.

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Лю подчеркнул, что для удовлетворения растущего спроса на серверы может потребоваться строительство новых фабрик по производству чипов, и сказал: "Что касается прогнозов на этот год, я думаю, что они могут быть немного лучше, чем в прошлом году. Когда речь идет об удовлетворении спроса, возможно, потребуется открытие новых фабрик".