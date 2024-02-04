Новая функция предлагает больше опций при сжатии файла, таких как формат и метод сжатия.

Windows 11 получила встроенную поддержку файлов RAR и 7-ZIP в своем последнем крупном обновлении в 2023 году. Хотя идея звучала неплохо, ее реализация ограничивалась базовыми операциями. В скором времени ситуация изменится - Microsoft позволит настраивать степень сжатия файлов.

Windows 11 добавит мастер сжатия в проводник файлов

Новая функция предлагает больше опций при сжатии файла, таких как формат и метод сжатия. Также добавляется уровень сжатия, где вы можете выбрать, хотите ли вы получить файл меньшего размера или чтобы он создавался быстрее.

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Среди форматов, доступных для создания файла, - 7zip, TAR и ZIP, а среди методов сжатия - BZip2, Gzip, Deflate, Xz, Zstandard, LZMA и LZMA2. В случае с ярлыками Windows 11 предлагает поддерживать жесткие и символические ссылки, чтобы они идеально работали в конечном файле.

Мастер сжатия доступен через контекстное меню Windows при выборе одного или нескольких файлов. Чтобы получить к нему доступ, просто выберите "Дополнительные параметры" во вторичном меню, где вы выбираете формат для сжатия.

По сравнению с 7zip, персонализированные параметры сжатия, предлагаемые Windows 11, являются базовыми и вполне подходят для обычного пользователя. Помните, что не всем интересно выбирать размер архива, количество потоков процессора или объем памяти, выделяемой для обработки. Скорее всего, большинство выберет привычный формат (ZIP) и будет настраивать степень сжатия, пока не добьется нужного результата.

Windows 11 получит еще больше изменений перед первым обновлением в 2024 году

Мастер сжатия Windows 11 включен в сборку Windows 11 Insider build 26040, доступную в канале Canary. Эта версия также добавляет в операционную систему другие важные функции, такие как мгновенный доступ к мобильным фотографиям и скриншотам и поддержка USB 80 Гбит/с на ноутбуках с процессорами Intel 14-го поколения.

Microsoft также изменит программу установки Windows 11, чтобы сделать процесс настройки более понятным. Экран установки больше не будет иметь фиолетовый фон с кнопкой в центре, а его формат станет более похожим на тот, который мы получаем при обновлении с существующей версии операционной системы.

Изменения в Windows 11 build 2640 будут распространены среди всех пользователей в ближайшие недели. Эту версию также отличают два курьеза: она станет первой, в которой старый WordPad больше не будет включен в чистую установку операционной системы, и в ней дебютирует новый значок диспетчера задач.

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Желающие смогут загрузить ее с канала Canary, хотя им следует помнить, что это тестовая версия и в ней может быть обнаружено несколько ошибок.