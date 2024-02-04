Это будет вовсе не iPhone, по крайней мере, на данный момент, а именно планшет

В ассортименте Apple есть множество планшетов, в том числе и мини-версия. Однако, судя по всему, производитель из Купертино намерен создать складной iPad, который заменит компактную серию. Правда, запуск состоится только через пару лет.

iPad mini - хороший вариант для тех, кто ищет компактное устройство для походов с рюкзаком и активного отдыха. Однако через некоторое время Apple может отказаться от этой серии и заменить ее складным планшетом. По данным The Elec, Apple изучает рынок складных устройств и планирует создать устройство с 7-8-дюймовым экраном. Это будет вовсе не iPhone, по крайней мере, на данный момент, а именно планшет. И хотя модели iPad Pro уже близки к 8-дюймовому пределу, вряд ли американский производитель откажется от флагманской серии в пользу iPad mini и они вряд ли станут хитом продаж.

реклама

Концепт складного Ipad

Ожидается, что Apple будет готова показать миру iPad Fold в 2026-2027 годах, и тогда же следует ожидать его появления в магазинах. Спецификации и цена неизвестны, но, зная ценовую политику компании из Купертино, стоит ожидать немалых затрат, тем более что это будет первое складное устройство Apple.

Компания уже работает над проектом и ведет переговоры со своими технологическими партнерами, а именно Samsung и LG, которые с прошлого года поставляют Apple образцы складных дисплеев. Поговаривают, что именно Samsung, благодаря своему очевидному опыту в этой теме, лидирует в гонке и в конечном итоге может предложить складной экран для iPad Fold.

С другой стороны, сообщается, что Apple, Samsung и LG расходятся во мнениях относительно таких ключевых элементов, как ультратонкое стекло и конструкция шарнира. Это может привести к задержке массового производства складного iPad.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Интересно, что, по слухам, в разработке находится более крупный 20,5-дюймовый складной планшет, хотя сроки его дебюта пока неясны.