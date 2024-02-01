Huawei сталкивается с нехваткой компонентов для "умных" автомобилей. Партнеры компании заявляют, что их затронула эта ситуация.

По мере роста рынка электромобилей (EV) китайские автопроизводители, сотрудничающие с компанией Huawei, столкнулись с неожиданным препятствием. Проблема связана с вычислительным блоком MDC810 компании Huawei, который необходим для передовых систем помощи водителю.

Changan Auto и Chery Auto, два крупных игрока в китайской EV-индустрии, ощутили на себе всю тяжесть этой проблемы. Обе компании в сотрудничестве с Huawei добиваются успехов в сегменте премиальных EV. Однако их планам мешает нехватка компонентов, что приводит к сбоям в производственных программах. Тот факт, что даже небольшой автопроизводитель Seres не остался в стороне, подчеркивает широкое распространение этой проблемы.

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фото: Huawei

Эта неудача произошла в критический момент для Huawei. Технологический гигант находится в процессе закрытия своего бизнеса Smart Automotive Solution и активно ищет инвесторов. Время, когда возникли эти производственные проблемы, не могло быть хуже, поскольку это ставит под вопрос надежность Huawei как поставщика в высококонкурентном секторе EV.

Среди пострадавших моделей - седан Avatr 12 компании Changan и седан Luxeed S7 компании Chery, которые вызвали значительный интерес у покупателей. Задержки заставили эти компании предложить компенсацию своим клиентам, что отражает острую конкуренцию на китайском рынке EV. В таких условиях даже небольшая задержка может иметь серьезные последствия, причем не только в плане финансовых затрат, но и в плане доверия клиентов и репутации бренда.

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Нынешняя ситуация Huawei подчеркивает более широкую проблему в отрасли электромобилей: зависимость от сложных, передовых технологий, которые могут быть уязвимы к сбоям в цепочке поставок. Подобные проблемы могут стать более распространенными по мере того, как автопроизводители будут стремиться интегрировать в свои автомобили более интеллектуальные функции.