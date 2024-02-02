Компания делает ставку на то, что гарнитура смешанной реальности стоимостью 3500 долларов станет ее крупнейшим продуктом со времен iPhone. Но оправдывает ли она такую шумиху?

В преддверии презентации вокруг новой гарнитуры Apple Vision Pro поднялась шумиха.

Как сообщается, Apple почти сразу же распродала все запасы гарнитуры, когда открылся прием предварительных заказов 19 января, и на данный момент продано около 200 000 устройств, сообщает MacRumors.

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Компания делает ставку на то, что гарнитура виртуальной реальности стоимостью 3500 долларов станет ее крупнейшим продуктом со времен iPhone. Но оправдывает ли она такую шумиху?

Фото: Tom's Guide

Во вторник появились первые полные обзоры гарнитуры. Вот что пишут обозреватели о Vision Pro:

Может быть неудобным носить долгое время

Гарнитура может стать неудобной после длительного использования. Нилай Патель из The Verge отметил, что через некоторое время Vision Pro "становится теплой". Использовав около получаса Марк Спунауэр из Tom's Guide почувствовал, что гарнитура "давит на щеки".

Джоанна Стерн из The Wall Street Journal сказала, что устройство, сделанное из металла и стекла, вызывает "защемлением лица". Она отметила, что ее подушечка Light Seal, призванная помочь гарнитуре более комфортно лежать на лице и блокировать свет от окружающего пространства, к концу испытания была "пропитана макияжем".

Дисплеи и качество передачи видео потрясающие, но есть и недостаток

Дисплеи гарнитуры выдают "яркое, насыщенное цветами и просто потрясающее" изображение, пишет Скотт Стайн из CNET.

"Это не просто достаточно хорошо для фильмов - но и лучше, чем любой телевизор в моем доме", - добавил он.

Патель назвал девайс "лучшим видеопрозрачным устройством, которое когда-либо поставлялось в потребительских устройствах".

Стайн приравнял это к "наблюдению за монитором через маску для подводного плавания", а Патель сказал, что "вокруг того, что вы видите, есть довольно большие черные границы, как будто вы смотрите в бинокль".

EyeSight и Personas выглядят неприглядно

По общему мнению, изображения пользователя Vision Pro для других людей выглядят... странно.

Во-первых, это EyeSight, который показывает цифровую версию ваших глаз другим людям, смотрящим на вас, пока вы носите гарнитуру.

Патель называет это "низкокачественным, призрачным изображением ваших глаз, которое похоже на компьютерную графику". Стерн сказал, что это "очень тонко" и "немного диковато".

Есть также Personas - цифровой аватар, который появляется во время звонков FaceTime. Патель назвал аватары "глубоко странными и крайне необычными", а Стерн сказала, что ее аватар будет "преследовать вас во сне", а один из ее коллег сравнил его с "адским ботоксом".

Тодд Хаселтон и Спунауэр из CNBC сказали, что их аватары значительно состарили их.

Отлично подходит для развлечений, например, для просмотра фильмов...

По мнению обозревателей, просмотр фильмов на Vision Pro оставляет положительные впечатления.

"Благодаря большому экрану и захватывающему пространственному звуку, единственное, чего мне не хватало, - это кресла как в кинотеатре", - написал Стерн.

Спунауэр сказал, что гарнитура "заставит даже самого большого скептика поверить в 3D-фильмы".

Многие обозреватели отметили отличное качество звука, но предупредили, что гарнитура пропускает звук, поэтому окружающие могут услышать, что вы слушаете, если вы не используете наушники.

...но не справляется с некоторыми аспектами работы, например с набором текста.

Плавающая виртуальная клавиатура Vision Pro позволяет набирать текст в воздухе без каких-либо физических клавиш под рукой, но обзорщики сочли ее неудачной.

"Она сведет вас с ума, если вы хотите написать длинное сообщения", - сказал Стерн. А Патель назвал клавиатуру откровенно "уморительной".

Однако Vision Pro лучше справляется с другими рабочими задачами.

Хаселтон сказал, что это "совершенно новый способ многозадачности".

"Вы можете открыть почту и браузер или оставить Slack открытым рядом с документом Word, а календарь - на другой стороне. А текстовые сообщения можно разместить на потолке", - написал он.

Спунауэр считает, что "может взять Vision Pro с собой в командировку и использовать его в отеле".

Каковы же основные выводы обзорщиков?

"Несмотря на некоторые недостатки, это самый интересный новый продукт, который я пробовал за последние годы", - сказал Хаселтон.

"В других гарнитурах тоже есть отслеживание движения глаз и рук, но ни в одной из них эта комбинация не работает так плавно, тонко и интуитивно, как в Vision Pro", - написал он.

Кроме того, есть еще и вопрос совмещения реального и виртуального миров с помощью устройства.

В своем обзоре Стайн говорит о риске "изоляции".

"Хотя Vision Pro создает эффект присутствия, показывая реальный мир через свои сквозные камеры или даже копии моих глаз, он также позволяет мне закрывать их, даже полностью закрывать мой аудиомир с помощью AirPods", - написал он. "Я могу находиться в своем собственном мире, вдали от своей семьи".

Стерн назвал Vision Pro "лучшей гарнитурой смешанной реальности, которую я когда-либо пробовал".

Патель назвал Vision Pro "гарнитурой VR, маскирующейся под AR-гарнитуру".

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"В остальной части visionOS не так уж много дополненной реальности. Здесь очень много того, что можно назвать смешанной реальностью: виртуальные объекты, плавающие в пространстве без связи с чем-либо реальным", - написал он.