Глобальный релиз очков Air 2 Ultra запланирован на март, их стартовая цена составит 699 долларов, а предварительные заказы уже доступны.

Китайский производитель очков виртуальной реальности XREAL недавно получил новый раунд стратегического финансирования в размере 60 млн долларов, в результате чего общий объем финансирования достиг 300 млн долларов, сообщает китайское СМИ 36Kr. В сообщении утверждается, что текущая оценка XREAL превысила 1 млрд долларов, как указывают отраслевые аналитики.

Являясь крупным игроком в секторе AR-устройств, устройства XREAL считаются потенциальными конкурентами Vision Pro от Apple. Это стратегическое финансирование позволит XREAL реализовать важные инициативы по развитию, например, расширить производство AR-очков.

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Новое финансирование, направленное на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) и расширение оптической производственной базы компании, позволит XREAL довести производство AR-очков до 2 млн единиц в год к 2025 году, говорится в отчете 36Kr.

XREAL не раскрывает конкретных инвесторов, стоящих за новым финансированием в размере 60 миллионов долларов. Среди предыдущих крупных инвесторов XREAL - Alibaba, Kuaishou, NIO Capital, Yunfeng Capital, Sequoia China, Gentle Monster, Hillhouse Group, Hongtai Aplus, CICCcapital, Shanghai GP Capital, Shunwei Capital, CPE Asset Management, China Growth Capital и iQiyi.

Основатель и генеральный директор XREAL Сюй Чи заявил, что цель компании - предоставить носимые дисплеи дополненной реальности мировой аудитории, поскольку AR произвела революцию в играх, кино, телевидении, автомобильных развлечениях, дисплеях и работе.

С 9 по 12 января на выставке CES 2024 в Лас-Вегасе компания XREAL представила свои новейшие очки XREAL Air 2 Ultra с шестью степенями свободы (6DoF) благодаря двойным датчикам 3D-окружения с функцией компьютерного зрения.

Глобальный релиз очков Air 2 Ultra запланирован на март, их стартовая цена составит 699 долларов, а предварительные заказы уже доступны. Несмотря на возросшую стоимость по сравнению с предыдущей гарнитурой Air, цена которой была ниже 500 долларов, очки Air 2 Ultra все же являются более бюджетным вариантом по сравнению с Vision Pro от Apple, цена которого составляет 3499 долларов.

Продукты серии XREAL Air совместимы с различными популярными игровыми и потоковыми развлекательными устройствами, включая Microsoft Xbox, Sony PlayStation, Nintendo Switch, Valve Steam Deck, ASUS ROG Ally, iOS, Android, Windows и Mac.

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4 января XREAL объявила о том, что с момента своего основания в 2017 году она поставила в общей сложности 350 000 AR-очков. Компания утверждает, что в настоящее время занимает 45 % мирового рынка AR-очков. Это утверждение было сделано после того, как компания IDC подтвердила, что в третьем квартале 2023 года XREAL занимала 51 % мирового рынка AR-очков.