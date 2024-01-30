Это довольно большой успех, учитывая, что устройство было доступно для предварительного заказа всего около десяти дней и официально будет представлено 2 февраля

Apple Vision Pro пользуется огромным успехом. В первые выходные было продано от 160 000 до 180 000 устройств, и, как сообщается, эта цифра выросла до 200 000 единиц, по данным специалиста по Apple MacRumors, который имеет доступ к источникам, знакомым с продажами Apple.

Это довольно большой успех, учитывая, что устройство было доступно для предварительного заказа всего около десяти дней и официально будет представлено 2 февраля в США.

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Важно отметить, что компания планировала продать 400 000 устройств в первый год, а это значит, что половина этой цели будет достигнута только за счет раннего бронирования. Кроме того, ожидается, что международная торговля начнется в июне.

Эта неделя является решающей для устройства. С одной стороны, будут опубликованы первые видеоролики, снятые авторами, получившими доступ к устройству. С другой стороны, в эту пятницу состоится официальный запуск Apple Vision Pro, так что он станет реальностью по мере появления на рынке.

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Не стоит забывать и о том, что в день запуска будет доступно множество приложений, как собственных, так и сторонних, что очень важно для получения максимальной отдачи от первого космического компьютера Apple. Однако некоторые популярные приложения, такие как Netflix, Spotify или YouTube, будут недоступны, как и их версии для iPad.