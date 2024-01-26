Илон Маск объяснил, что такая близость позволит быстро решать производственные вопросы, связанные с новым поколением электромобилей.

Во время отчета о работе Tesla Илон Маск объявил, что его производственная и инженерная команды будут жить и спать на техасской гигафабрике.

Илон Маск возлагает большие надежды на вовлеченность сотрудников ...

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Илон Маск объявил, что сотрудники Tesla, работающие над новым электромобилем, известным как "Redwood", должны будут жить и спать на производственной площадке гигафабрики в Техасе. Маск объяснил, что такая близость позволит быстро решать производственные вопросы, связанные с новым поколением электромобилей, при планируемом запуске производства в следующем году. "Нам действительно нужно, чтобы инженеры жили на линии. Это не просто готовая вещь, которая "просто работает". Это будет сложный производственный процесс [...] мы практически будем спать на линии. Не практически, а будем", - сказал Маск. Хотя такая практика может показаться необычной, в Tesla уже были случаи, когда рабочие спали на производственной площадке, особенно во время интенсивных производственных фаз.

Также поступали сообщения об обмороках сотрудников Tesla из-за обезвоживания и многочисленных проблемах с безопасностью, включая серьезную травму одного инженера, который пострадал при столкновении с автономной машиной на заводе в Техасе. Сам Илон Маск упоминал, что в течение трех лет практически жил на предприятиях Tesla, ночуя под столами и на заводских полах.

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Ожидается, что базовая версия нового "Redwood" EV, представляющего собой компактный кроссовер, будет стоить 25 000 долларов. Также ходят слухи о том, что он может быть доступен без традиционного рулевого колеса и педалей, чтобы снизить стоимость. В настоящее время самой дешевой моделью Tesla является седан Model 3, который стоит чуть меньше 39 000 долларов.