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dima0782
Apple поддалась на давление DMA и внесла изменения в iOS 17.4
Технологический гигант делает это, чтобы минимизировать риски, связанные с новым европейским законодательством для клиентов.

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Компания Apple обновила свои правила работы с приложениями из альтернативных магазинов приложений, самого App Store и браузера Safari, чтобы привести их в соответствие с законом о цифровых рынках. Технологический гигант делает это, чтобы минимизировать риски, связанные с новым европейским законодательством для клиентов. Все изменения вступят в силу с выходом iOS 17.4.

Apple и ЕС уже давно не согласны с введением DMA. Этот европейский закон призван разрушить потенциально несправедливую конкурентную позицию крупных технологических компаний в 27 странах-членах ЕС. DMA рассматривает App Store, мобильную операционную систему iOS и Safari как "основные сервисы", которые должны соответствовать законодательству.

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Теперь технологический гигант - не совсем искренне и в соответствии с предыдущими слухами - решил подчиниться европейским законам и правилам, вступающим в силу в марте этого года. В качестве основной причины Apple называет желание защитить европейских пользователей от неизбежных угроз конфиденциальности и безопасности, которые несет в себе DMA.

Для Apple первоочередной задачей является обеспечение максимально удобного и безопасного опыта для клиентов в ЕС и по всему миру.

Теперь Apple вносит ряд новшеств в App Store, iOS и Safari в ЕС. Главное изменение, которое вносит Apple, - это возможность предлагать приложения для iOS из других магазинов приложений, отличных от собственного App Store, или с сайтов поставщиков. Однако эти альтернативные магазины приложений должны соответствовать ряду обязательств со стороны технологического гиганта. Таким образом, Apple все же хочет как-то сохранить контроль над приложениями и защитить своих пользователей.

Все приложения из альтернативных магазинов проходят "базовую проверку", например, на предмет конфиденциальности. Частично это делается автоматически, а частично - сотрудниками Apple. Сами магазины приложений также должны быть одобрены Apple, в том числе - как предполагает 9to5mac - "аккредитивом" на 1 миллион евро от финансового учреждения с рейтингом A.

Прежде чем пользователи загрузят приложение из альтернативного магазина, им будет показано сообщение с информацией о разработчике, скриншотами и другой информацией, которую сочтут важной. Кроме того, существует система безопасности, которая предотвращает открытие приложений с вредоносным ПО.

Даже в своем собственном App Store компания Apple вносит радикальные изменения, чтобы соответствовать требованиям DMA. Важно, что помимо платежной системы Apple, разработчики теперь могут предлагать другие платежные системы или перенаправлять пользователей на собственный сайт. Этот вопрос, например, в Нидерландах, обсуждался уже несколько лет.

Разработчики, распространяющие свои приложения через App Store, теперь будут платить 10 % комиссионных и 17 % за предоставление цифровых товаров и услуг. Если они используют платежную систему Apple, то добавляется еще 3 % комиссии. Разработчики, предлагающие альтернативные методы или размещающие ссылку на собственный сайт, не будут платить комиссию.

Однако разработчики, использующие как App Store, так и другой магазин приложений, должны ежегодно платить комиссию в размере 50 центов за каждое установленное приложение для популярных приложений с количеством загрузок более 1 миллиона.

Разработчики приложений для iPadOS, macOS, watchOS и tvOS в ЕС, которые используют альтернативные способы оплаты или размещают ссылку на собственный сайт, получат скидку в размере 3 % от комиссии, которую они должны заплатить Apple.

Все разработчики, независимо от того, используют они альтернативные способы оплаты или нет, должны согласиться с условиями технологического гиганта.

Наконец, технологический гигант вносит изменения в iOS и для своего браузера Safari. Теперь этот браузер, хотя возможны и другие варианты, остается браузером по умолчанию. Однако вскоре на экране появится выпадающее окно, в котором пользователи смогут выбрать браузер по умолчанию.

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Изменения Apple в соответствии с DMA будут внесены в предстоящее обновление iOS до iOS 17.4, которое будет выпущено в марте этого года, в соответствии с европейским законом, вступившим в силу в том же месяце.

#apple #еврокомиссия #ios 17.4
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