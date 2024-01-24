К такому выводу ученые пришли, изучая пояс Койпера

По мнению ученых Патрика Софии Ликавки и Такаши Ито, в нашей Солнечной системе скоро может быть не восемь, а девять планет. К такому выводу они пришли в своем докладе, опубликованном в научном журнале The Astronomical Journal. В нем они пишут, что на окраине нашей Солнечной системы, скорее всего, находится ранее не обнаруженная планета, похожая на Землю. Она может быть в три раза больше и в 250-500 раз дальше от Солнца, чем Земля. К такому выводу ученые пришли, изучая пояс Койпера. Это скопление карликовых планет, комет и малоизученных небесных тел, расположенных за Нептуном, самой удаленной от Солнца планетой. Поэтому их также называют транснептуновыми объектами (ТНО).

фото: mykaleidoscope.ru

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Моделирование дало результат, свидетельствующий о существовании новой планеты

Один из таких объектов называется Седна, и после его обнаружения в ноябре 2003 года он даже стал кандидатом в планеты. Теперь ученые обнаружили, что ее орбита, как и орбиты других близлежащих небесных тел, указывает на наличие планеты. По словам Ликавки и Ито, это было обнаружено благодаря компьютерному моделированию, которое воспроизводило различные гравитационные силы в нашей Солнечной системе. В этих симуляциях только землеподобное небесное тело могло объяснить наблюдаемые орбитальные аномалии. В отчете они пишут: "Результаты планетарного сценария пояса Койпера подтверждают существование еще не открытой планеты во внешней части Солнечной системы и предсказывают существование новых открытий "ТНО".

Новый взгляд на Солнечную систему

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По словам двух ученых, если это действительно планета, то потребуется новое определение слова "планета", поскольку небесные тела, расположенные далеко за пределами Плутона, будут относиться к новому классу. Открытие также может дать новое представление о зарождении нашей Солнечной системы. Ученые пишут: "Даже обнаружение одного или нескольких новых ТНО может перевернуть наши теории о формировании Солнечной системы".