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По мнению ученых Патрика Софии Ликавки и Такаши Ито, в нашей Солнечной системе скоро может быть не восемь, а девять планет. К такому выводу они пришли в своем докладе, опубликованном в научном журнале The Astronomical Journal. В нем они пишут, что на окраине нашей Солнечной системы, скорее всего, находится ранее не обнаруженная планета, похожая на Землю. Она может быть в три раза больше и в 250-500 раз дальше от Солнца, чем Земля. К такому выводу ученые пришли, изучая пояс Койпера. Это скопление карликовых планет, комет и малоизученных небесных тел, расположенных за Нептуном, самой удаленной от Солнца планетой. Поэтому их также называют транснептуновыми объектами (ТНО).
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Моделирование дало результат, свидетельствующий о существовании новой планеты
Один из таких объектов называется Седна, и после его обнаружения в ноябре 2003 года он даже стал кандидатом в планеты. Теперь ученые обнаружили, что ее орбита, как и орбиты других близлежащих небесных тел, указывает на наличие планеты. По словам Ликавки и Ито, это было обнаружено благодаря компьютерному моделированию, которое воспроизводило различные гравитационные силы в нашей Солнечной системе. В этих симуляциях только землеподобное небесное тело могло объяснить наблюдаемые орбитальные аномалии. В отчете они пишут: "Результаты планетарного сценария пояса Койпера подтверждают существование еще не открытой планеты во внешней части Солнечной системы и предсказывают существование новых открытий "ТНО".
Новый взгляд на Солнечную систему
По словам двух ученых, если это действительно планета, то потребуется новое определение слова "планета", поскольку небесные тела, расположенные далеко за пределами Плутона, будут относиться к новому классу. Открытие также может дать новое представление о зарождении нашей Солнечной системы. Ученые пишут: "Даже обнаружение одного или нескольких новых ТНО может перевернуть наши теории о формировании Солнечной системы".