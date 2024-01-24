Многие интернет-пользователи указывают на якобы имеющееся сходство между дизайном существ в Palworld и теми, что известны по серии игр Pokémon.

Palworld, экшен от японских разработчиков Pocketpair, возглавил чарты в Steam и разошелся тиражом в шесть миллионов копий всего за четыре дня после выхода. Однако по мере роста числа игроков в игре разгораются споры, связанные с обвинениями в плагиате.

Многие интернет-пользователи указывают на якобы имеющееся сходство между дизайном существ в Palworld и теми, что известны по серии игр Pokémon. Один из пользователей социальной медиаплатформы X даже провел детальное сравнение 3D-моделей из обеих игр, предположив, что это свидетельствует об откровенном плагиате.

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В Palworld представлены существа в стиле покемонов - "Палы", которых можно ловить, использовать для сражений, перемещаться по игровому миру и строить базы. Некоторые игроки и комментаторы окрестили игру "Покемоном с оружием" из-за сходства с концепцией, известной по культовой серии Pokémon. Однако некоторые стали выходить за рамки этих теорий, предполагая, что существа в Palworld не только вдохновлены знакомой игрой Pokémon, но и фактически являются плагиатом из нее.

В воскресенье пользователь X @byofrog опубликовал сравнение моделей персонажей из обеих игр, начав с того, что подчеркнул сходство между существом из Palworld и моделью Синдераса из Pokémon Sword and Shield. Последующие сравнения вызвали новые обвинения в плагиате в адрес Pocketpair. Эрик Ковингтон, бывший игровой дизайнер Blizzard, прокомментировал одно из сравнений моделей персонажей Palworld и Pokémon от @byofrog, предположив, что близкое сходство не может быть случайным. Ковингтон отметил, что практически невозможно создать сложную модельную сетку с такими близкими пропорциями, и повторение этого явления в разных моделях не кажется случайным. В своем посте на социальной медиаплатформе X он отметил, что такое сходство указывает на проблемы нецелевого использования ресурсов.

Однако не все согласны с обвинениями в плагиате. Динга Бакаба, директор студии/создатель Arkane Lyon, выступил в защиту Palworld в серии постов на социальной медиаплатформе X. Он заявил, что игра успешно сочетает и адаптирует различные концепции геймплея из таких популярных игр, как Pokémon, Fortnite, Ark: Survival Evolved и Rust. Бакаба отметил, что его, как гейм-дизайнера, удивляют заявления о ленивом подходе, утверждая, что даже если игра использует идеи из других продуктов, процесс внедрения новых механик в версию 2.0 занимает гораздо больше времени, чем простое копирование.

Пользователь X @byofrog, опубликовавший сравнение моделей персонажей из Palworld и Pokémon, позже исправил свои утверждения, указав, что, несмотря на некоторое сходство, 3D-модели в обеих играх не являются буквальными копиями друг друга. В более позднем сообщении он подчеркнул, что, несмотря на близкое сходство, сетки моделей не идентичны.

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Такуро Мизобе, режиссер игры и генеральный директор Pocketpair, ответил на обвинения в плагиате, отметив, что все работы, связанные с Palworld, контролируются несколькими людьми, включая его самого, как ответственного за создание игры. Мизобе также выразил свое недовольство тем, что ему угрожают смертью в социальных сетях, и попросил людей воздержаться от очернения художников, участвующих в проекте Palworld.