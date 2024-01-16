реклама
Тайваньский производитель бытовой электроники ASUS недавно представил свои устройства серии ROG Phone 8 на мировом рынке, а следующим смартфоном, который, по слухам, находится в разработке, стал Zenfone 11 Ultra.
Этот предстоящий смартфон от бренда уже получил сертификацию SDPPI в Индонезии, что говорит о том, что запуск может быть уже близок.
реклама
ASUS Zenfone 11 Ultra прошел сертификацию SDPPI с номером сертификата "96725/SDPPI/2024" и PLG ID "7219". Аппарат имеет модельный номер "ASUS_AI2401_H", а его название уже упоминалось в базе данных.
Ранее этот грядущий аппарат ASUS также был зарегистрирован на сертификационной платформе Bluetooth SIG вместе со смартфонами серии ROG Phone 8, и база данных Bluetooth SIG подтвердила, что модель будет поддерживать соединение Bluetooth версии 5.4.
Также стоит добавить, что смартфон, скорее всего, станет следующим устройством серии Zenfone после Zenfone 10, который был представлен в прошлом году в июне 2023 года и, как утверждалось, стал последним устройством серии Zenfone (позже компания опровергла это утверждение).