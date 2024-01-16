Этот предстоящий смартфон от бренда уже получил сертификацию SDPPI в Индонезии

Тайваньский производитель бытовой электроники ASUS недавно представил свои устройства серии ROG Phone 8 на мировом рынке, а следующим смартфоном, который, по слухам, находится в разработке, стал Zenfone 11 Ultra.

Этот предстоящий смартфон от бренда уже получил сертификацию SDPPI в Индонезии, что говорит о том, что запуск может быть уже близок.

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Zenfone 10 / Asus

ASUS Zenfone 11 Ultra прошел сертификацию SDPPI с номером сертификата "96725/SDPPI/2024" и PLG ID "7219". Аппарат имеет модельный номер "ASUS_AI2401_H", а его название уже упоминалось в базе данных.

Ранее этот грядущий аппарат ASUS также был зарегистрирован на сертификационной платформе Bluetooth SIG вместе со смартфонами серии ROG Phone 8, и база данных Bluetooth SIG подтвердила, что модель будет поддерживать соединение Bluetooth версии 5.4.

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Также стоит добавить, что смартфон, скорее всего, станет следующим устройством серии Zenfone после Zenfone 10, который был представлен в прошлом году в июне 2023 года и, как утверждалось, стал последним устройством серии Zenfone (позже компания опровергла это утверждение).