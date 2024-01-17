Северная Корея провела ракетное испытание, запустив баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Для Северной Кореи обладание гиперзвуковыми ракетами может стать началом совершенно новой военной эры. Ведь это означает возможность разместить ядерные ракеты на ракетах, которые практически невозможно сбить благодаря их скорости и маневренности. Южная Корея признает, что их системы обороны против такого оружия будут практически бесполезны.

Северная Корея провела ракетное испытание, запустив баллистическую ракету в сторону Японского моря. По сообщениям южнокорейской армии и японской береговой охраны, ракета пролетела около 1 000 километров, прежде чем упасть в море.

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Интересным аспектом этого испытания является то, что, по данным северокорейского информационного агентства KCNA, это была гиперзвуковая ракета, оснащенная четырьмя твердотопливными двигателями. Гиперзвуковые ракеты способны двигаться со скоростью, кратно превышающей скорость звука, и обладают высокой маневренностью в полете, что делает их трудно сбиваемыми. Пока ни один внешний источник не подтвердил, что это действительно была гиперзвуковая ракета. Южная Корея описывает ее как "неопознанную".

Фотография испытания ракеты была опубликована северокорейским информационным агентством:

Северная Корея провела первые испытания предполагаемой гиперзвуковой ракеты в сентябре 2021 года, а затем еще два испытания в начале января 2022 года. Однако до сих пор Пхеньян использовал жидкое топливо. На этот раз, как заявляет Северная Корея, использовалось твердое топливо, что, по мнению специалистов, делает ракеты более стабильными и удобными для переноски и хранения.

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Если сообщения о том, что Северная Корея разрабатывает гиперзвуковое оружие, окажутся правдой, системы противоракетной обороны Южной Кореи и Японии могут стать практически бессильными. По мнению аналитиков, возможность установки на такие ракеты ядерных боеголовок существенно изменит геополитическую ситуацию в регионе.