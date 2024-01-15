Очередное решение дизайна корпуса в стиле "терки для овощей"

Компания Cooler Master представляет корпус mini-ITX Ncore100 Max, который, по словам производителя, может выступать как в роли игрового корпуса, так и найти свое место в комнате создателя контента, который не обязательно играет в игры.

Cooler Master mini-ITX Ncore100 Max - это новейшее предложение производителя, ориентированное на геймеров и творцов. Изготовленный из алюминиевого сплава корпус объемом 15,7 литра поставляется с предустановленной системой жидкостного охлаждения AIO 120 x 38 мм и блоком питания 850 Вт V SFX Gold ATX 3.0.

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Ширина корпуса регулируется от 155 до 172 мм, что позволяет установить видеокарту с шириной 3,9 слота, идеально подходящую для новейших карт 40-й серии. В корпус также можно установить процессорный кулер 120 x 38 мм.

Продукт будет доступен в сером и коричневом цветовых вариантах.

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"Cooler Master всегда была на переднем плане инноваций, и с Ncore 100 Max мы расширяем границы дизайна корпусов". - сказал Джимми Ша, генеральный директор Cooler Master. "Мы хотели создать корпус, который будет не только компактным, прохладным и способным вместить самые современные и мощные компоненты, но и интересным в сборке".