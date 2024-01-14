Последний трейлер демонстрирует много нового геймплея, давая возможность увидеть автомобильные бои, которые будут занимать центральное место в игре.

Любители новых игр, созданные Акирой Ториямой, будут рады узнать о его малоизвестной игровой адаптации Sandy Land, которая выходит в апреле этого года.

Торияма наиболее известен своими новаторскими работами в манге, такими как Dragon Ball и Dr. Slump, но он также занимался и видеоиграми, включая такие культовые игры, как Dragon Quest и Chrono Trigger. Обе игры могут быть просто основаны на его художественном стиле, но манга Акиры Ториямы Sandlot, которую даже самые преданные фанаты Dragon Ball могли не читать, станет следующей, которая получит видеоигровую обработку. Как сообщается в новом трейлере, 26 апреля (всего через несколько месяцев) вы наконец-то сможете начать играть в нее.

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Последний трейлер демонстрирует много нового геймплея, давая возможность увидеть автомобильные бои, которые будут занимать центральное место в игре. Если вы не знаете, в оригинальном комиксе главный герой Вельзевул, маленький розовый дьявол, возит с собой танк по пустынному миру. Танки, что неудивительно, являются основным средством передвижения по песку, но, похоже, их можно настраивать: есть простой ховеркар, который отлично подходит для передвижения, и ховертанк, который, похоже, будет двигаться аналогичным образом, только с большей огневой мощью.

Как сообщается в блоге PlayStation Blog, вы также можете оснастить "специальное оружие", к примеру, нейтронную пушку, которая выглядит как гигантский мощный луч, или использовать автоматизированный боевой дрон, что позволит вам получить дополнительную поддержку. Вы также сможете настраивать свое транспортное средство с помощью скинов и декалей, а в трейлере к дате выхода отмечается, что вы также получите Survivalist Camo Pack в качестве бонуса за предварительный заказ.

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