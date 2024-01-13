Все дело в якобы вирусном DRM

Resident Evil Revelations, что неудивительно, начала получать негативные отзывы в Steam из-за новостей об использовании компанией Capcom российской антипиратской защиты, которая, как утверждается, насыщена вирусами.

Resident Evil Revelations была доступна в Steam уже десять лет назад и за это время получила немало положительных отзывов. Однако в последнее время ситуация изменилась, и игра начала получать массовые негативные отзывы. Причина в том, что геймеры узнали об использовании разработчиками DRM-защиты, которая отличается несколькими недостатками. Во-первых, она якобы снижает производительность, что особенно заметно на слабых графических чипах, но не только. То, что некоторые виды антипиратской защиты в той или иной степени негативно влияют на производительность, неудивительно, достаточно вспомнить печально известную Denuvo.

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В данном случае использовалась защита Enigma, которая не только вызывает технические проблемы, но и якобы заражает компьютеры игроков вирусами и имеет российское происхождение. Как пишет @PC_Focus на сайте X (бывший Twitter), DRM ENIGMA дала 34 вирусных заражения. За созданием утилиты стоит таинственная компания из России, у которой нет ни названия, ни адреса, где она работает.

DRM продается через сайт, домен которого был оплачен агентством из Москвы, Российская Федерация. Естественно, автор поста посоветовал не устанавливать игры Capcom с использованием этой технологии. Однако его твит вызвал волну негативных отзывов, которые наводнили Resident Evil Revelations в Steam. На данный момент Capcom никак не комментирует сообщения СМИ и то, соответствуют ли они действительности. Поэтому мы не знаем, исчезнет ли функция безопасности из игр студии.

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Стоит отметить, что в сети также появилась информация о том, что Capcom добавила DRM из-за ошибки в игре. Однако ко всем этим откровениям стоит относиться с осторожностью и подождать возможного комментария от разработчиков.