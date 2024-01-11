Huawei начала набор бета-тестеров HarmonyOS 4 для 9 своих старых смарт-часов.

Huawei представила HarmonyOS 4 в августе. С тех пор компания распространяла обновление на соответствующие устройства.

Сейчас, когда компания почти закончила распространение программного обеспечения для телефонов, она сосредоточилась на доставке обновления для старых носимых устройств.

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Недавно компания объявила о начале бета-версии программы для ряда смарт-часов.

Huawei начала набор бета-тестеров HarmonyOS 4 для 9 своих старых смарт-часов. Версия оболочки ограничена Китаем.

Huawei

В ней могут принять участие перечисленные ниже носимые устройства:

Huawei Watch Buds (SGA-B19)

Huawie Watch GT 3 46mm (JPT-B19, JPT-B29)

Huawei Watch GT 3 42 мм (MIL-B19)

Huawei Watch GT 3 Pro 46mm (ODN-B19)

Huawei Watch GT 3 Porsche Design (ODN-B19)

Huawei Watch GT 3 Pro 43mm (FRG-B19)

Huawei Watch GT 3 Pro Collector's Edition (FRG-B19)

Huawei Watch GT Runner (RUN-B19, RUN-B29)

Huawei Watch GT Cyber (AND-B19)

Бета-версия оболочки для вышеупомянутых устройств разделена на две версии: log и nolog. Последняя имеет большее количество мест, чем первая.

Приняв участие в программе, пользователи не смогут вернуться к обычному стабильному каналу. В течение следующих недель они получат несколько сборок: закрытую бета-версию, открытую бета-версию и стабильную. В итоге они получат публичный стабильный релиз.

Если у вас китайский вариант часов и вы хотите попробовать бета-версию HarmonyOS 4, мы не рекомендуем вам этого делать. Лучше дождаться официального релиза обновления.

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К сожалению, у нас нет информации об аналогичной версии для глобальных пользователей. В любом случае, все подходящие устройства должны получить обновление в ближайшие дни.