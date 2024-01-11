Подразделение Amazon остается убыточным из-за высоких затрат

Компания Twitch, принадлежащая Amazon, готовится уволить 35% своих сотрудников, или чуть более 500 человек. Об этом во вторник впервые сообщило агентство Bloomberg, а днем позже Twitch подтвердила это в блоге, подписанном генеральным директором Дэном Клэнси. Сегодня сотрудники узнают по электронной почте, потеряют ли они работу или нет.

"На протяжении последнего года мы стремились построить более устойчивый бизнес, чтобы Twitch существовал в долгосрочной перспективе, и в течение года мы сокращали расходы и принимали множество решений, чтобы стать более эффективными", - написал он. "Увы, несмотря на эти старания, стало ясно, что наша организация по-прежнему значительно больше, чем должна быть, учитывая масштабы нашего бизнеса".

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Данный шаг последовал за сокращением численности персонала примерно на 400 человек в 2023 году и решением Twitch прекратить свою деятельность в Корее. Как уже сообщало агентство Bloomberg, этот шаг произошел на фоне опасений по поводу убытков Twitch, который не смог стать прибыльным спустя девять лет после того, как Amazon приобрела его почти за 1 миллиард долларов. Расходы на содержание сайта огромны, учитывая, что он поддерживает около 1,8 миллиарда часов живого видеоконтента в месяц. Аналогичная проблема заставила Twitch покинуть Южную Корею, хотя генеральный директор Дэн Клэнси заявил, что расходы там "в десять раз дороже", чем в других странах.

В конце прошлого года компанию покинули несколько ключевых руководителей, включая главного директора по продуктам, главного директора по работе с клиентами, главного директора по доходам и главного директора по контенту. Сам Клэнси занимает пост генерального директора меньше года, так как он сменил соучредителя и генерального директора Эммета Шира в марте 2023 года.

Пытаясь повысить прибыльность, Twitch в последние годы переработал способ размещения рекламы и оплаты стримеров. В 2022 году у сайта было более 50 000 создателей-партнеров, и многие из них, как сообщается, хвалили Клэнси за более практичный подход и прислушивание к их проблемам.

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Родительская компания Amazon занимается сокращением расходов: за последние два года она уволила 27 000 сотрудников, в том числе 9 000 в 2023 году. Это часть спада во всех технологических компаниях: в прошлом году масштабные увольнения произошли в Google, Spotify, Epic Games, Unity и других.