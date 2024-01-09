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dima0782
MSI представила свою первую портативную консоль
MSI планирует выпустить CLAW A1M не раньше конца первого квартала 2024 года

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После предыдущих анонсов компания MSI наконец-то представила свою первую портативную консоль, раскрыв ее технические характеристики. Консоль, несомненно, будет выделяться на рынке благодаря процессору Intel Core Ultra внутри.

MSI CLAW A1M

Первый официальный анонс грядущего портативного компьютера от MSI состоялся всего 5 дней назад. Тогда производитель лишь сообщил, что устройство будет представлено на выставке CES 2024. Выставка потребительской электроники уже идет, и вот, наконец, мы получили официальную презентацию мобильной игровой консоли от MSI. Как уже стало известно из утечек, устройство получило название CLAW. Хотя окончательный вариант аппаратного обеспечения фигурирует под названием CLAW A1M, что может говорить о планах на будущие поколения.

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Предрелизные отчеты также не ошиблись в том, какой процессор будет стоять на борту этого портативного компьютера. В этом плане MSI CLAW будет выделяться на фоне конкурентов. В то время как портативные компьютеры от Valve, ASUS или Lenovo используют чипы AMD, консоль от MSI оснащена процессором Intel и даже может предложить модель Core Ultra 7 155H. Поэтому стоит кратко напомнить о ее спецификациях.

В этой модели мы получаем в общей сложности 16 ядер, но явно не одинаковых. Действительно, Core Ultra 7 155H состоит из 6 производительных (P-Core), 8 энергосберегающих (E-Core) и 2 маломощных (LP-Core). Кроме того, чип характеризуется наличием 22 потоков. Значение PBP ("Базовая мощность процессора") здесь составляет всего 28 Вт. Тем не менее, производительные ядра этого CPU могут достигать максимальных 4,8 ГГц в турбо-режиме.

Не стоит также забывать, что в Core Ultra 7 155H интегрирован графический чип Xe-LPG с 8 ядрами Xe, способный достигать тактовой частоты до 2,25 ГГц. В качестве оперативной памяти здесь используется стандарт LPDDR5-6400.

Цена и доступность

MSI CLAW работает под управлением операционной системы Windows 11 Home. Главная его часть - это, конечно же, дисплей, который имеет размер 7 дюймов, разрешение 1920 x 1080, частоту обновления 120 Гц и выполнен по технологии IPS. Более того, как утверждает MSI, это сенсорный экран. За питание здесь отвечает аккумулятор емкостью 53 Втч. Что касается доступных разъемов, то производитель решил включить один USB-C, совместимый с Thunderbolt 4, кардридер Micro SD и комбинированный аудиоразъем. Аппаратная часть поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, также внутри есть динамики мощностью 2 Вт.

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MSI планирует выпустить CLAW A1M не раньше конца первого квартала 2024 года, то есть относительно скоро. Ожидается, что консоль будет доступна в двух версиях. Первая будет предлагать процессор Intel Core Ultra 5 125U, а также 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища по цене 699 долларов. Вторая, более мощная, будет сочетать в себе Core Ultra 7 155H, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 1 ТБ. Ожидается, что этот вариант будет стоить 799 долларов.

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