Только в Европе за первые три квартала 2023 года было зарегистрировано более 209 000 Tesla Model Y.

Уже трудно отрицать, что электромобили завоевывают мир. Хотя их водородные альтернативы уже маячат на горизонте, в ближайшее десятилетие нас ждет электрическая гегемония, которую в 2023 году закрепила компания Tesla. Ее Model Y стала самым покупаемым автомобилем в мире во всех кварталах 2023 года.

Уже после третьего квартала 2023 года стало ясно, что Tesla Model Y станет самым популярным автомобилем в мире, но официального подтверждения пришлось ждать до конца года. Этой информацией поделился на своем профиле X сам Илон Маск, поздравив при этом всю команду Tesla.

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В 2023 г. Model Y стала самым популярным автомобилем в Северной Америке и Европе в том числе. В общей сложности компания реализовала более 1,7 миллиона Tesla Y и 3, причем на первую пришлось около трех четвертей продаж (около 1,22 миллиона единиц). Только в Европе за первые три квартала 2023 года было зарегистрировано более 209 000 Tesla Model Y.

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Трой Теслике указывает на один аспект, который может способствовать популярности Model Y. Он ссылается на ограниченный запас хода Tesla. За пределами премиум-сегмента с Model S и Model X у покупателей американского производителя выбор весьма ограничен. Хотя другие автопроизводители продают больше автомобилей в целом, эти продажи распределяются между гораздо большим количеством моделей. В случае с Tesla подавляющее большинство - это Model Y.