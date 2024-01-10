реклама
Уже трудно отрицать, что электромобили завоевывают мир. Хотя их водородные альтернативы уже маячат на горизонте, в ближайшее десятилетие нас ждет электрическая гегемония, которую в 2023 году закрепила компания Tesla. Ее Model Y стала самым покупаемым автомобилем в мире во всех кварталах 2023 года.
Уже после третьего квартала 2023 года стало ясно, что Tesla Model Y станет самым популярным автомобилем в мире, но официального подтверждения пришлось ждать до конца года. Этой информацией поделился на своем профиле X сам Илон Маск, поздравив при этом всю команду Tesla.
реклама
В 2023 г. Model Y стала самым популярным автомобилем в Северной Америке и Европе в том числе. В общей сложности компания реализовала более 1,7 миллиона Tesla Y и 3, причем на первую пришлось около трех четвертей продаж (около 1,22 миллиона единиц). Только в Европе за первые три квартала 2023 года было зарегистрировано более 209 000 Tesla Model Y.
Трой Теслике указывает на один аспект, который может способствовать популярности Model Y. Он ссылается на ограниченный запас хода Tesla. За пределами премиум-сегмента с Model S и Model X у покупателей американского производителя выбор весьма ограничен. Хотя другие автопроизводители продают больше автомобилей в целом, эти продажи распределяются между гораздо большим количеством моделей. В случае с Tesla подавляющее большинство - это Model Y.