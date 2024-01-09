Главная причина, по которой Alloy Rise так впечатляет, - это сама клавиатура.

HyperX - не первое имя, которое приходит на ум, когда речь заходит о лучших игровых клавиатурах, за исключением нескольких выдающихся бюджетных предложений. Но новая линейка HyperX Alloy Rise, возможно, изменит эту ситуацию.

Главная причина, по которой Alloy Rise так впечатляет, - это сама клавиатура. Это механическая клавиатура, но HyperX приняла два очень важных решения в ее конструкции. Во-первых, клавиатура оснащена переключателями клавиш с возможностью горячей замены. Во-вторых, HyperX предлагает линейные и тактильные переключатели, что вполне нормально. Однако с переключателями, заменяемыми в горячем режиме, это не имеет значения.

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источник: mmtime.com

Уникальная разработка

У HyperX есть несколько уникальных преимуществ, и они сводятся к кастомизации. Например, GMMK Pro предлагает различные цвета корпуса, и для смены цвета вам потребуется около 45 минут терпения, пока вы будете разбирать и собирать клавиатуру. У HyperX тоже есть разные цвета корпуса, но их можно поменять за считанные секунды.

На старте доступны два комплекта - темно-синий и белый, но HyperX предположительно выпустит еще несколько со временем. Алюминиевый корпус крепится к клавиатуре с помощью магнитов, и вы можете просто открутить поворотную ручку, чтобы заменить ее на соответствующую по цвету.

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За пределами корпуса HyperX также предлагает магнитный значок. Значок вставляется рядом с металлическим регулятором громкости, и он магнитный, так что его можно менять. HyperX предлагает три комплекта, и хотя они не меняют клавиатуру кардинально, но зато добавляют ей индивидуальности.