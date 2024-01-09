"Мы не ожидаем, что каждый запуск и посадка будут успешными".

Рано утром в понедельник с базы космических сил на мысе Канаверал во Флориде стартовала новая ракета Vulcan, которая продемонстрировала безупречный дебют. Через 50 минут полета разгонный блок ракеты вывел основную полезную нагрузку - лунный корабль Peregrine - на траекторию, ведущую к Луне. United Launch Alliance объявила о полном успехе своей новой ракеты.

После запуска космического аппарата его разработчик, питтсбургская компания Astrobotic, также заявила, что ее наземные диспетчеры успешно установили контакт с Peregrine. Казалось, что все в порядке, поскольку космический аппарат вышел на высокоэллиптическую орбиту, по которой в ближайшие недели он направится к Луне.

реклама

United Launch Alliance

Однако позже, спустя шесть часов после старта, Astrobotic опубликовала обновленное заявление. Несмотря на то, что системы авионики аппарата, включая основной блок управления и обработки данных, а также тепловой, двигательный и силовой контроллеры, включились и работали, как и ожидалось, возникла проблема.

После успешной активации двигательных установок "Peregrine" вошел в безопасное рабочее состояние", - заявили в компании. "К сожалению, затем произошла аномалия, которая не позволила Astrobotic достичь стабильной ориентации на Солнце. Команда реагирует на ситуацию в режиме реального времени и будет предоставлять обновленную информацию по мере получения и анализа данных".

Батареи разряжаются

Менее чем через час после первоначального заявления об аномалии Astrobotic выпустила второе обновление, которое звучало довольно тревожно.

"Мы продолжаем собирать данные и сообщаем нашу наилучшую оценку того, что мы видим", - заявила компания. "Команда считает, что вероятной причиной нестабильного наведения на Солнце является аномалия двигательной установки, которая, если она подтвердится, поставит под угрозу способность космического аппарата совершить мягкую посадку на Луну".

"Peregrine" понадобится основной двигатель для управления спуском космического аппарата на лунную поверхность. Судя по дополнительной информации, предоставленной компанией, времени на устранение проблемы остается все меньше.

"Пока команда борется с проблемой, батарея космического корабля достигает низкого уровня заряда", - заявили в Astrobotic. "Незадолго до того, как наступил известный период отсутствия связи, команда разработала и выполнила импровизированный маневр, чтобы переориентировать солнечные панели на Солнце. Вскоре после этого маневра космический аппарат вошел в ожидаемый период потери связи".

По данным сайта НАСА Deep Space Network, "Peregrine" восстановил связь с контроллерами на Земле примерно к 11:30 утра по восточному времени. Затем связь снова прервалась примерно через 15 минут.

Если инженерам удастся решить проблему с наведением и восстановить питание "Peregrine", у них появится время для решения проблемы с двигательной установкой. Из-за извилистого маршрута космического аппарата к Луне "Peregrine" должен приземлиться на ней только 23 февраля.

Космический аппарат был построен частным образом и в значительной степени финансировался НАСА в рамках программы коммерческих услуг по доставке полезной нагрузки на Луну. Американское космическое агентство заплатило 108 миллионов долларов за доставку на Луну нескольких научных экспериментов, включая датчик радиации, спектрометры и лазерный ретрорефлектор на борту "Peregrine". Astrobotic также продала часть полезной нагрузки частным компаниям.

В рамках этой коммерческой программы НАСА предпочло закупить услуги по доставке грузов на Луну, а не строить посадочную платформу самостоятельно. Это обошлось агентству значительно дешевле, но повлекло за собой больший риск. Агентство также профинансировало строительство лунного аппарата другой компанией, Intuitive Machines, который может быть запущен в следующем месяце на ракете Falcon 9. На очереди еще около 10 коммерческих лунных миссий с полезной нагрузкой.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Бывший руководитель научных программ НАСА Томас Зурбухен ранее говорил, что эта инновационная лунная программа была разработана с учетом скорости и что агентство будет мириться с некоторыми неудачами, поскольку оно делает "выстрелы по воротам" в попытке высадиться на Луну. "Мы не ожидаем, что каждый запуск и посадка будут успешными".