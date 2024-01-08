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Microsoft наконец-то адаптировала Microsoft Teams для версии Android Car, используемой в автомобилях. Скоро пользователи смогут участвовать в совещаниях Teams или совершать звонки в дороге с помощью этого приложения.
Уже с февраля этого года пользователи Teams смогут проводить встречи и звонить через платформу Google Android Car. Разумеется, это касается только тех, чьи автомобили оснащены этой версией мобильной операционной системы.
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Что касается функциональности, то помимо участия во встречах и звонках, пользователи также смогут получать доступ к календарям и совершать прямые звонки. Все функции разработаны таким образом, чтобы ими можно было пользоваться всего несколькими касаниями экрана информационно-развлекательной системы или с помощью голосовых команд. Последний вариант призван способствовать вождению без использования рук.
Android Auto во все большем количестве автомобилей
Эта функциональность будет доступна по всему миру. По данным Google, Android Auto уже интегрирована в более чем 200 миллионов автомобилей по всему миру. Более того, автопроизводители все чаще устанавливают операционную систему Google Android Auto для своих информационно-развлекательных систем, вместо того чтобы разрабатывать собственное программное обеспечение.