Эта функциональность будет доступна по всему миру.

Microsoft наконец-то адаптировала Microsoft Teams для версии Android Car, используемой в автомобилях. Скоро пользователи смогут участвовать в совещаниях Teams или совершать звонки в дороге с помощью этого приложения.

Уже с февраля этого года пользователи Teams смогут проводить встречи и звонить через платформу Google Android Car. Разумеется, это касается только тех, чьи автомобили оснащены этой версией мобильной операционной системы.

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Что касается функциональности, то помимо участия во встречах и звонках, пользователи также смогут получать доступ к календарям и совершать прямые звонки. Все функции разработаны таким образом, чтобы ими можно было пользоваться всего несколькими касаниями экрана информационно-развлекательной системы или с помощью голосовых команд. Последний вариант призван способствовать вождению без использования рук.

Android Auto во все большем количестве автомобилей

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Эта функциональность будет доступна по всему миру. По данным Google, Android Auto уже интегрирована в более чем 200 миллионов автомобилей по всему миру. Более того, автопроизводители все чаще устанавливают операционную систему Google Android Auto для своих информационно-развлекательных систем, вместо того чтобы разрабатывать собственное программное обеспечение.