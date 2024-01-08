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dima0782
Игры от Microsoft могут появиться на PlayStation 5 и Nintendo Switch
В последние годы редмондская компания прилагает усилия, чтобы предложить свои игры владельцам других аппаратных платформ, и, похоже, у корпорации есть конкретные планы на этот счет.

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Microsoft не так закрыта для конкуренции, как Sony, которая выпускает свои игры на ПК в виде исключения (финансово выгодного). Поэтому редмондский гигант может не ограничиваться консолями Xbox и выпускать игры и на других устройствах.

Hi-Fi Rush - игра, разработанная командой, принадлежащей Bethesda Softworks, которая в свою очередь была приобретена Microsoft в прошлом. В результате дебют состоится 25 января эксклюзивно на PC и Xbox. Однако, как выяснилось (пока неофициально), игра имеет шансы появиться на Nintendo Switch, а также ходят слухи о PlayStation 5. В последние годы редмондская компания прилагает усилия, чтобы предложить свои игры владельцам других аппаратных платформ, и, похоже, у корпорации есть конкретные планы на этот счет.

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По словам Джеза Кордена из Windows Central, есть вероятность, что Hi-Fi Rush станет не единственной игрой, которую мы увидим на консолях конкурентов Microsoft. В своей недавней статье Корден заявил, что, по его сведениям, полученным из "надежных и проверенных" источников, Microsoft "рассматривает возможность портирования некоторых своих игр на другие платформы", хотя журналист сослался на то, что подробности "неясны и неподтверждены".

Конечно, ключевое утверждение здесь в том, что речь идет о старых играх, вышедших на Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Если это правда, то, с другой стороны, Microsoft может проверить, окупится ли такое решение для нее; если да, то кто знает, может быть, в будущем она захочет выпустить более новые продукты?

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Пока что к этим предположениям нужно относиться с осторожностью, но все реально. Кто бы мог подумать несколько лет назад, что игры, зарезервированные для эксклюзивов PlayStation и созданные непосредственно студиями, контролируемыми или как-то связанными с Sony, выйдут на ПК?

#microsoft #игры #playstation 5 #видеоигры
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